Энергетики Якутии: отсутствие зимника поставило под угрозу Северный завоз

В трёх сёлах Якутии нужно создавать годовой запас топлива, а условия для этого нет

Якутск, , 07:48 — REGNUM Зимник в Андрюшкино—Черский, обеспечивающий транспортное сообщение с сёлами Якутии Андрюшкино, Аргахтах и Алеко-Кюель, до сих пор не открыт. А пробитая альтернативная дорога не позволяет полноценно создавать годовые запасы топлива в этих отдалённых населённых пунктах, жалуются в АО «Сахаэнерго». Перенос сроков открытия зимника ставит под угрозу Северный завоз в Андрюшкино, Аргахтах и Алеко-Кюель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании.

Пока завоз топлива для текущих нужд дизельной электростанции в Андрюшкино осуществляется энергетиками по альтернативной дороге со Среднеколымской нефтебазы. «Качество этой дороги не отвечает требованиям, что заметно усложняет проезд автомашин с топливом. Проблемы с дорогами препятствуют самой главной задаче — завозу годового запаса топлива, которое может быть осуществлено только зимой», — подчёркивают в АО «Сахаэнерго».

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Что касается зимника, то пока расчищено только 60 из 210 км дороги от Колымского до Андрюшкино. «Работы по пробивке дороги приостановлены в связи с недостаточной толщиной льда, срок открытия автозимника неизвестен. Резервный маршрут не может обеспечить доставку всего объёма необходимого топлива», — сообщили также в энергокомпании.

Энергетики неоднократно обращались в адрес госорганов и дорожных служб с просьбой о приоритетном обустройстве автозимника на участке Андрюшкино-Черский. В «Якутскэнерго» опасаются, что зимник может быть закрыт раньше 25 апреля — даты, определённой министерством транспорта республики: «Можно ожидать закрытия дороги гораздо раньше. За оставшийся короткий срок энергетикам предстоит полностью завезти запасы, гарантирующие бесперебойное электроснабжение северных сёл до следующей зимы».

Как сообщало ИА REGNUM, сложная ситуация и с доставкой топлива сложилась и в Усть-Янском районе республики. В муниципалитете объявляли ЧС: из-за обильных снегопадов переставала функционировать всесезонная дорога. У энергетиков возникли сложности с доставкой топлива в посёлки Сайылык, Усть-Яна, Хайыр, Депутатский, Тумат и Казачье. Сейчас дорога уже расчищена.

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