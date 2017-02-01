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«Ситуация критическая»: в 6 сёл Якутии не могут завезти топливо

Происшествия
«Якутскэнерго» просит ввести режим ЧС

Якутск, 1 февраля 2017, 08:23 — REGNUM  В шести населённых пунктах Усть-Янского района Якутии коммунальные компании вынуждены снижать температуру подачи тепла и вводить режим экономии. Причина таких ограничений в том, что зимник до сих пор не открыт, а топливо заканчивается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании. Ситуацию «Якутскэнерго оценивает как критическую и просит ввести в муниципалитете режим ЧС.

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Открыть автозимник по маршруту Усть-Куйга — Депутатский помешал обильно выпавший в начале зимы снег. В итоге стала невозможна своевременная доставка топлива для электростанций в шесть отдаленных населенных пунктов: Депутатский, Хайыр, Усть-Яна, Казачье, Тумат и Сайылык. Проблему нехватки топлива испытывают и коммунальные службы, которые вводят режим экономии и снижают температуру подачи тепла, потому что не могут завезти топливо для своих котельных. Жители сёл вынуждены использовать электрообогреватели, увеличивая тем самым электропотребление и расход топлива дизельными электростанциями.

Энергокомпания перечисляет несколько веских причин для ввода в районе режима ЧС. Во-первых, зимник, который в ближайшие дни планируется открыть, исключает использование в составе колонны большегрузов, техники с прицепами и тягачей с полуприцепами, в том числе и шоссейной.

«Двухметровые отвалы по обеим сторонам от такой «дороги» несут колоссальный риск затора в случае, если одна из машин по пути заглохнет. Подобраться к ней для ремонта и буксировки будет невозможно, как и пропустить встречный транспорт», — сетуют в энергокомпании.

Во-вторых, завоз топлива усложняется дефицитом транспортных средств на местах: энергетики и коммунальщики вынуждены привлекать водителей и автотранспорт со всей республике. При этом не весь наемный транспорт может выехать на маршрут потому, что большинство автомашин не оборудованы согласно требованиям европейской конвенции о перевозке опасных грузов, из-за чего к водителям возникают вопросы у Госавтоинспекции вплоть до лишения водительских прав. Решение этой проблемы переложено государством на самих перевозчиков, подчёркивают в «Якутскэнерго».

По мнению энергокомпании, введение режима чрезвычайной ситуации необходимо в целях мобилизации всех сил и средств для исключения рисков недопоставки топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения. В «Якутскэнерго» подчёркивают, что уже пора думать о создании запасов, которые будут использоваться до начала следующего транспортного периода. Энергетикам необходимо, чтобы пробиваемый зимник позволял полноценно курсировать крупнотоннажному транспорту.

На сегодняшний день в посёлках Сайылык, Усть-Яна и Хайыр, остающихся без транспортного сообщения, запасов топлива осталось на 10−15 суток. Чуть лучше ситуация в Депутатском, Тумате и Казачьем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичная ситуация возникла в Нижнеколымском районе Якутии. Из-за переноса сроков открытия зимника топливо не получалось завезти в сёла Колымское и Андрюшкино. В Колымском по этой причине в течение 10 дней давали топливо по часам. Позже выяснилось, что проблемы с дефицитом топлива в себе возникли по причини его хищения сотрудниками. Если бы этого не случилось, то до зимника, возможно, удалось бы дождаться без ограничений.

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