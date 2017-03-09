Москва, 9 марта, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 марта в ходе совещания в Минске прокомментировал слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о ценах на газ для Белоруссии. В частности он заявил: «Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Слова главы Белоруссии прокомментировал шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Во-первых, хотелось бы отметить, что как раз-таки со стороны официальных лиц России на всех уровнях не было ни одного выпада персонально в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако Россия имеет принципиально обратную ситуацию с белорусской стороны: мы уже неоднократно слышали выпады со стороны нынешнего президента Белоруссии в адрес официальных лиц РФ.

Это были выпады как в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, так и в адрес главы ФСБ РФ Александра Бортникова. Дошла очередь и до персональных выпадов в адрес премьер-министра РФ. Конечно, эту ситуацию трудно комментировать, но у всех образованных людей она вызывает, мягко говоря, недоумение».

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«Во-вторых, если президент Белоруссии говорит о том, что есть какая-то бухгалтерия и Россия угрожает перевести цены на газ на европейский уровень, то выход есть очень простой: оплатить поставленный газ по контрактной цене и не заниматься никакой бухгалтерией.

И третье. По поводу тех потерь, которые понесла Белорусская Советская Социалистическая республика в ходе Великой Отечественной войны. На мой взгляд, заявление Лукашенко, что Белоруссия положила треть населения, — они беспрецедентны и недопустимы. Это не Белоруссия положила треть населения — их уничтожили немецко-фашистские захватчики.

Кроме того, были уничтожены не белорусы как нация, а граждане СССР. То есть потери имели многонациональный характер. И если говорить о той нации, которая больше всего потеряла людей на белорусской территории, то это были евреи, которые на момент начала Великой Отечественной войны составляли подавляющее — от 50 до 80% — населения крупных городов Белоруссии».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление премьер-министра РФ, сделанное в Бишкеке, заявил, что слова его «закоренелого друга Медведева» вызвали удивление. Если Белоруссия будет оплачивать газ по европейским ценам, российской стороне тоже придется платить.

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», — сказал он и добавил, что, вероятно, большинство жителей России понимают, что отношения с Белоруссией — это нечто большее, чем «бухгалтерия».

»И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта во время заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков обвинил российские власти в завышении цен на газ для Белоруссии, отметив при этом, что в самой РФ он стоит значительно дешевле.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что «злоупотребление правом Союза неприемлемо, поскольку интеграция имеет наднациональную природу, а не двухстороннюю».

«Если бы некоторые присутствующие на заседании страны не входили в Союз, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — за $200», — сказал тогда Медведев, напомнив, что это не нужно забывать, когда принимаются решения, ставящие под сомнение интеграцию.