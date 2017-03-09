Санкт-Петербург, 9 марта, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ не будет возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих во время несанкционированной акции 28 января в Исаакиевском соборе. Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга попросило силовиков проверить эту акцию на наличие состава преступления.

Акция в Исаакиевском соборе

На прошлой неделе стало известно, что материалы о событиях того дня в Исаакиевском соборе полиция Петербурга передала в Следственный комитет. Однако в этом ведомстве не увидели повода для реагирования.

«Материалы возвращены в полицию. На наш взгляд, там нет состава преступления», — цитирует сегодня ТАСС слова помощника руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Сергея Капитонова. Капитонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в ходе массовой встречи избирателей с депутатами на Марсовом поле по теме судьбы Исаакиевского собора правозащитник Динар Идрисов предложил всем желающим после окончания акции «отправиться на экскурсию» в Исаакиевский собор и пообещал раздать льготные билеты на вход в музей. О целях и содержании «экскурсии» Идрисов не сказал.

Несколько десятков человек откликнулись на это предложение и отправились в Исаакиевский собор. Там после начала субботнего богослужения 13 таких же «экскурсантов» молча подняли буквы, образовавшие фразу «Музей — городу». За этим наблюдали сотрудники полиции и ОМОН. Через некоторое время все разошлись, никто не был задержан.

Читайте также: Парламент Петербурга просит силовиков проверить участников акции в Исаакии

1 февраля в Заксобрании Петербурга этот инцидент был назван омерзительнейшим событием. «То, что произошло в городе святого апостола Петра, — это растаптывание чувств миллионов православных верующих всей России. Это не подлежит осмыслению», — заявил тогда спикер Вячеслав Макаров.

В итоге петербургский парламент утвердил обращение к силовикам с требованием проверить на нарушение закона участников акции против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, которая состоялась в стенах самого собора 28 января.

Обращение депутатов было адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, руководителю МВД Владимиру Колокольцеву и Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Читайте также: Полиция пресекла акцию «Музей — городу» в Исаакиевском соборе

Как сообщалось, 12 февраля за несколько минут до того, как должна была начаться вечерняя служба в Исаакиевском соборе, около 20 человек встали в круг в центре здания с буквами, формирующими слоган «Музей — городу». Буквы вновь раздавал правозащитник Динар Идрисов.

К активистам подошли два сотрудника полиции, которые сообщили, что им поступила заявка от администрации музея о несогласованной публичной акции. Однако в итоге акция завершилась мирно, участники разошлись.

Напомним, 10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ «уже решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. В конце февраля федеральные информационные агентства сообщили со ссылкой на неназванный источник в Кремле, что Полтавченко якобы не согласовывал передачу Исаакия с президентом РФ Владимиром Путиным, и Москва обеспокоена противодействием петербуржцев.