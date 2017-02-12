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Полиция пресекла акцию «Музей — городу» в Исаакиевском соборе

Общество
Акция не смогла помешать церковной службе

Санкт-Петербург, 12 февраля 2017, 16:16 — REGNUM  За несколько минут до того, как должна была начаться вечерняя служба в Исаакиевском соборе около 20 человек встали в круг в центре здания с буквами, формирующими слоган «Музей — городу». Буквы раздавал правозащитник Динар Идрисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Исаакиевский собор — это музей, Россия — это светское государство», — заявил один из участников акции, когда они принялись фотографироваться.

К активистам подошли два сотрудника полиции, которые сообщили, что им поступила заявка от администрации музея о несогласованной публичной акции.

Идрисов и другие участники вступили в дискуссию с полицейскими о том, является ли действо «публичной акцией», «флэшмобом» или «выражением мнения». «У нас экскурсия, мы фотографируемся, отойдите и не мешайте, — говорили они полицейским, — вы меня за букву «Р» будете задерживать?».

На месте присутствовал сотрудник комитета законности и правопорядка Смольного, к нему за профессиональным мнением обратились граждане, но тот отказался его высказывать, заявив, что у него выходной.

В результате акция завершилась мирно, участники разошлись. пока некоторые из них препирались с сотрудниками полиции, Динар Идрисов, которому могло грозить задержание, покинул собор.

Служба в это время шла в боковом, а не главном приделе, так что верующие акцию, скорее всего, даже не заметили.

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