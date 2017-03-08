Москва, 8 марта, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Сборная России по футболу в июне 2017 г. проведет товарищеские матчи с национальными командами Венгрии и Чили. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ru.fifa.com Кубок конфедерации FIFA 2017

«Достигнуты договоренности о проведении 2-х контрольных матчей с участием национальной сборной России в преддверии Кубка Конфедераций FIFA 2017», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 июня в Будапеште команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Венгрии, а 9 числа того же месяца в Москве российские спортсмены «померяются силами» с командой Чили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 июня по 2 июля 2017 года состоится Кубок Конфедераций FIFA. Всего команды сыграют 16 матчей в 4-х городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Финал пройдет на Крестовском острове в Северной столице.

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