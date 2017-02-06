Определены участники Кубка конфедераций-2017 в России

Кубок конфедераций-2017 пройдет в РФ с 17 июня по 2 июля

Либревиль, , 07:58 — REGNUM Сборная Камеруна по футболу выиграла Кубок африканских наций-2017, победив в финальном матче команду Египта. Встреча, прошедшая 5 февраля в Габоне, завершилась со счетом 2:1.

На 22-й минуте сборную Египта вперед вывел Мохамед Эль-Ненни. В начале второго тайма Николя Н`Кулу сравнял счет в матче. Победу Камеруну принес форвард Венсан Абубакар, забивший мяч на 88-й минуте.

Таким образом, сборная Камеруна примет участие в Кубке конфедераций-2017 в России. «Неукротимые львы», как называют камерунцев на родине, сыграют в одной группе с Австралией, Германией и Чили. В другом квартете встретятся Россия, Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в РФ с 17 июня по 2 июля.

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