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Определены участники Кубка конфедераций-2017 в России

Спорт
Кубок конфедераций-2017 пройдет в РФ с 17 июня по 2 июля
Логотип Кубка конфедераций-2017 в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Логотип Кубка конфедераций-2017 в России

Либревиль, 6 февраля 2017, 07:58 — REGNUM  Сборная Камеруна по футболу выиграла Кубок африканских наций-2017, победив в финальном матче команду Египта. Встреча, прошедшая 5 февраля в Габоне, завершилась со счетом 2:1.

На 22-й минуте сборную Египта вперед вывел Мохамед Эль-Ненни. В начале второго тайма Николя Н`Кулу сравнял счет в матче. Победу Камеруну принес форвард Венсан Абубакар, забивший мяч на 88-й минуте.

Таким образом, сборная Камеруна примет участие в Кубке конфедераций-2017 в России. «Неукротимые львы», как называют камерунцев на родине, сыграют в одной группе с Австралией, Германией и Чили. В другом квартете встретятся Россия, Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в РФ с 17 июня по 2 июля.

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