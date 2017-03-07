Волгоград, 7 марта, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Волгограде начались работы по благоустройству мемориального парка у подножия главной высоты России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-героя 7 марта, обновления ждут территорию с юго-восточной стороны Мамаева кургана в границах проспекта Ленина, вдоль линии пригородного железнодорожного транспорта.

Volgograd.ru Мамаев курган в Волгограде

Сегодня коммунальные службы приступили к опиловке сухих деревьев и подготовке площадки под дальнейшие строительно-монтажные работы.

«Мы начинаем самый масштабный проект по обновлению ландшафтной зоны Мамаева Кургана за несколько последних десятилетий, — отметил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин. — Новый парк у подножия Мамаева кургана станет отличным дополнением историко-мемориального комплекса и настоящим украшением города-героя».

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В первую очередь планируется обновить зеленую зону площадью 3,6 гектаров. Здесь разобьют Аллею России, обрамленную 85 деревьями серебристого клена — в соответствии с числом регионов страны. Она станет главной композиционной доминантой этой части парка.

Деревья с памятными табличками, высаженные в 1965 году в честь погибших защитников Отечества, не вырубят, они будут сохранены. Помимо этого, появятся саженцы рябины, черемухи, клена, лиственницы, а также молодые сосны и ели — всего планируется высадить 342 единицы новых деревьев и кустарников. Проблему многих зеленых территорий Волгограда — отсутствие полива — на территории парка решат, построив автоматическую систему полива.

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Гулять по парку гости и жители города смогут по благоустроенным пешеходным дорожкам, протяженность которых составит почти 1,5 километра, освещать их будут несколько десятков уличных светильников. Появится здесь и садовая мебель — урны, лавочки и парковые диваны, адаптированные для маломобильных горожан. Общая территория, которую планируется благоустроить, — порядка восьми гектаров.

Напомним, концепция благоустройства зеленой зоны у подножия Мамаева кургана обсуждалась еще весной прошлого года. Согласно представленному эскизу, территорию напротив строящегося стадиона «Волгоград Арена» планируется разбить на несколько зон: патриотическую, познавательную и зону отдыха. В проекте также учтены различные аспекты благоустройства, озеленение, размещение фонтанного комплекса и образцов военной техники.