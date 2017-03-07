Краснодар, 7 марта, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Краснодарский край получит финансовую помощь из федерального центра на подготовку региона к чемпионату мира по футболу и Кубку Конфедераций 2017 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ на официальном портале правовой информации, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

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На подготовку к ЧМ-2018 и Кубку конфедерации Кубань направит 8,5 млрд руб

В общей сложности речь идет о сумме в более чем 3,5 млрд рублей, которые государство распределит между 21 регионом России. В частности, Краснодарский край получит от этого «пирога» 336,7 млн рублей. Средства пойдут на строительство и реконструкцию тренировочных площадок.

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Как сообщало ИА REGNUM, на подготовку Краснодарского края к приему матчей чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, и проведению Кубка конфедераций 2017 года будет направлено больше средств, чем планировалось изначально. Сумма вырастет на 1,4 млрд рублей — с 1,7 млрд рублей до 2,9 млрд рублей. Размер финансирования за счет средств федерального бюджета остался практически неизменным — 5,4 млрд рублей. Местные бюджеты на проведение футбольных соревнований направят вместо изначально оговоренных 25 млн рублей почти в десять раз больше — 238,9 млн рублей. Ранее программой был предусмотрен объем финансирования 7,1 млрд рублей.

Напомним, FIFA утвердила список 36 предматчевых тренировочных площадок ЧМ-2018. Всего в перечень вошли территории в 11 городах-организаторах турнира — по три для каждого из 12 стадионов, где будут сыграны матчи мундиаля. Площадки будут доступны командам-участницам чемпионата мира и Кубка Конфедераций FIFA 2017 для тренировок накануне матчей на соответствующих стадионах.

Все поля вошли в программу подготовки инфраструктуры к ЧМ-2018. Десять из них — это новое строительство. Остальные 26 тренировочных площадок будут реконструированы. Территории, которые будут использоваться при проведении Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, должны быть введены в эксплуатацию к 1 мая 2017 года, площадки для чемпионата мира по футболу — к 1 мая 2018 года.

На Кубани к спортивному событию мирового масштаба будет организовано восемь тренировочных. Пять из них находятся в зоне ответственности края: по две в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре.