Вашингтон, 7 марта, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назначил Майкла Дубке на должность своего помощника и директора по коммуникациям, сообщает пресс-служба Белого дома.

Princip.me Директор по коммуникациям США

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома отвечает за публичную информационную политику администрации США, разработку и продвижение повестки дня главы государства, в том числе посредством кампаний в СМИ.

Последние два года этот пост занимала Джен Псаки, а после инаугурации Дональда Трампа должности директора по коммуникациям и пресс-секретаря Белого дома совмещал Шон Спайсер.

В феврале в СМИ появлялась информация, что президент США разочарован первыми результатами работы Спайсера и ищет для него напарника на пост директора по коммуникациям.

Источники отмечали, что Трамп «пошёл против своей интуиции», остановившись на кандидатуре Спайсера только потому, что за него поручился глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, и теперь «сожалеет об этом каждый день».

46-летний Майкл Дубке является основателем компании Crossroads Media — одной из ведущих фирм в США, работающих в сфере медиауслуг.

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