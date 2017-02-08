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СМИ: Дональд Трамп разочарован работой пресс-секретаря Белого дома

Политика
Шону Спайсеру назначат напарника на должность директора по коммуникациям

Вашингтон, 8 февраля 2017, 06:06 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп разочарован первыми результатами работы Шона Спайсера в качестве пресс-секретаря Белого дома и ищет для него напарника на должность директора по коммуникациям, передаёт CNN со ссылкой на свои источники.

По информации телеканала, при выборе пресс-секретаря президент США «пошёл против своей интуиции», остановившись на кандидатуре Шона Спайсера только потому, что за него поручился глава аппарата Белого дома Райнс Прибас.

Как отметил источник, Трамп «сожалеет об этом каждый день и винит Прибаса», поскольку речь идёт «самой видной должности в администрации после президента».

Спайсер в настоящее время занимает посты пресс-секретаря Белого дома и директора по коммуникациям, на которые как правило назначаются разные люди.

Ранее предполагалось, что должность директора по коммуникациям получит пресс-секретарь переходной команды Дональда Трампа Джейсон Миллер, однако в последний момент он отказался от этого назначения.

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