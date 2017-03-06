Волгоград, 7 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум. В международном аэропорту Волгограда стартовал второй этап реконструкции воздушной гавани. Он завершится к 9 мая 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 7 марта, строители приступают к возведению нового пассажирского терминала «В», который будет обслуживать пассажиров внутренних авиалиний.

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Его построят на месте старого международного терминала, который на сегодня уже полностью демонтирован. В новом двухэтажном здании смогут обслуживать до 720 пассажиров в час. Проект терминала «В» площадью 10 тысяч квадратных метров получил положительное заключение госэкспертизы. Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение на строительство.

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В аэропорту Волгограда заработал новый терминал

Одновременно с этим продолжается обновление аэродромного комплекса: предстоит завершить реконструкцию рулежных дорожек и перрона, водосточно-дренажной системы, светосигнального оборудования, площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция воздушных ворот Волгограда началась в 2014 году. Мероприятия первого этапа модернизации были полностью выполнены в 2016 году. В аэропорту был возведен современный международный терминал «С», построена новая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по второй категории ИКАО. Это уже позволяет принимать самолеты в сложных погодных условиях.

К 2018 году, когда в регионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу, минимум аэродрома по метеоусловиям должен соответствовать III А категории ИКАО. Это даст возможность обслуживать дальнемагистральные воздушные суда, расширить географию полетов, как по России, так и за ее пределы.

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За снос старого здания терминала аэропорт Волгограда заплатит более 12 млн

Добавим, что после ЧМ-2018 пройдет третий этап преображения авиаузла: на базе терминала «А» откроется мультимодальный комплекс, который объединит пассажиров воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Терминалы «В» и «С» соединят между собой и оборудуют тремя телетрапами.