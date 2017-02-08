Среда, 08 Февраля 2017 года
02:24:22 МСК

Старый заменят новым: В аэропорту Волгограда возведут ещё один терминал

Экономика
К строительству объекта планируется приступить уже весной текущего года
Новый терминал С аэропорта Волгоград
Иллюстрация: Аэропортволгоград.рф
Новый терминал С аэропорта Волгоград

Волгоград, 8 февраля 2017, 01:46 — REGNUM  В международном аэропорту Волгограда уже в самое ближайшее время строители приступят к сносу старого здания терминала В. Полностью с землей здание сровняют к концу текущего месяца. По информации пресс-службы международного аэропорта Волгоград, демонтаж проведет ООО «ПрогрессСтрой» из Балашихи Московской области. Обойдутся работы по сносу в 16,3 млн рублей.

Также по теме: Старое здание аэропорта Волгограда реконструируют в аэровокзал

За снос старого здания терминала аэропорт Волгограда заплатит более 12 млн

Со строительством на этом месте нового терминала, в которое частный инвестор намерен вложить 2,1 млрд рублей, затягивать не будут и приступят к его возведению уже в марте. Завершение работ намечено на середину весны 2018 года. На этот период для обслуживания пассажиров внутренних рейсов будет использоваться терминал А, а международные — из нового терминала С, передает ГТРК «Волгоград ТРВ». Площадь нового терминала В, который объединят с терминалом С, составит 10,2 тыс. квадратных метров.

Читайте также: Аэропорт Волгограда уже наполовину готов к ЧМ-2018

Ведется в аэропорту и работа по реконструкции перрона. Как отметила руководитель пресс-службы международного аэропорта «Волгоград» Ирина Волкова, на новом перроне изменится местоположение стоянок воздушных судов, а также появятся специальные стоянки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. После окончания реконструкции перрона аэропорт «Волгоград» сможет повысить категорию ИКАО до третей, что выведет волгоградский аэропорт на международный уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное обновление международного аэропорта Волгограда было начато несколько лет назад. В 2014 году приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы, которая была успешно запущена 21 июля прошлого года. Также в прошлом году 8 мая в тестовом режиме был запущен новый терминал международных воздушных линий, а в августе он заработал в полную силу. В 2016—2017 годах в рамках подготовки в чемпионату мира по футболу 2018 года в международном аэропорту Волгограда поэтапно будут построены вторая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по IIIА категории ИКАО, новые здания международного терминала и терминала внутренних линий, оборудован пограничный пункт для приема и отправления международных авиарейсов. Пропускная способность аэропорта достигнет 1450 человек в час, что соответствует требованиям ФИФА.

В аэропорту Волгограда заработал новый терминал

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство и состояние аэропортов
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Николай ПетрушенкоЛукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
МинскБелоруссия Ядерное оружие Политика
NB!
07.02.17
Скандал с немецким послом на Украине. Киев хочет выгнать посла Райхеля
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
ВильнюсЛитва Реформы на Украине Политика
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
Путин подписал закон, декриминализирующий побои в семье
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
07.02.17
Грызлов: Киев игнорирует решение об отводе тяжелых вооружений
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
07.02.17
Американский дипломат едет на тайную встречу в Пермь
ПермьРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Ле Пен считает антироссийские санкции самой большой глупостью
ПарижФранция Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
07.02.17
Станислав ТарасовНационализм, породивший войну: Баку и Киев на «линии распада»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
07.02.17
Трамп заявил, что не знает Путина и не занимается делами в России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Госдума в марте обсудит «лесную амнистию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное