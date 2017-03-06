Волгоград, 6 марта, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Волгограде в январе по сравнению с декабрем текущего года выросла плата за общедомовые нужды. На резкий рост сумм в квитанциях пожаловались более 77,3% волгоградцев, принявших участие в опросе, проведенном «Школой грамотного потребителя». В четверти случаев изменился размер площади общего имущества, указанного в платежках. Такие цифры были озвучены в ходе расширенного совещания в Волгоградской областной думе, касающегося мониторинга платы за ОДН в многоквартирных домах, а также нарушений управляющих организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

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Новые расчеты не оправдались: Нормативы ОДН — ошибка или умысел?

«В соответствии с принятым правительством постановлением, с 1 января 2017 года строка ОДН должна была исчезнуть из платежных документов за коммунальные услуги, а все расходы собственников жилья в многоквартирном доме должны состоять из платы за коммунальные ресурсы и фиксированной платы за содержание жилья (обслуживание многоквартирного дома), — поясняет региональный куратор проекта в Волгоградской области, депутат облдумы Николай Лукьяненко.

Всего в мониторинге приняли участие 428 собственников квартир. По словам 42,5% опрошенных, в платежках за январь сведения об ОДН не внесены в плату за содержание жилья. В тех же случаях, когда управляющие компании действовали в соответствии с новым порядком, они не всегда предупреждали жителей о будущих изменениях в платежных документах. Уведомления (в основном — на обороте квитанций или как объявление в подъезде) получили только 29% респондентов.

То, что новая система удобна, отметили лишь единицы респондентов. В основном жители города-миллионника указывали на недостатки. В числе основных претензий: увеличение оплаты, рост площади общего имущества (в некоторых случаях отмечают рост от трех до пяти раз). Также жаловались люди на то, что в платежках прописана оплата по нормативам (даже при установленных общедомовых счетчиках), в оплату общего имущества включают расходы на ресурсы, которыми в доме не пользуются (к примеру, в договоре с УК нет услуги «мытьё полов», но с граждан берут плату за расход холодной воды; в подъезде нет освещения, но УК включила плату за электроэнергию).

Больше всего нарушений допустили управляющие компании Ворошиловского района. По всем фактам выявленных нарушений специалисты Госжилинспекции проведут проверки, а итоги мониторинга уже направлены в федеральный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, порядок расчета платы за общедомовые нужды в России изменился с 1 января 2017 года. В плату за содержание жилого помещения теперь включается плата за холодную и горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги. Предполагалось, что нововведение будет способствовать снижению платежей и дисциплинирует управляющие компании. Однако эффект оказался обратным. В Госжилинспекции в регионах начало поступать огромное количество жалоб от граждан, касающихся расчетов ОДН.

Напомним, в начале марта депутаты комитета по ЖКХ внесли в Госдуму РФ законопроект о порядке оплаты расходов на общедомовые нужды, который предлагает установить право общего собрания собственников квартир своим решением определять размер потребленных ресурсов по показаниям общедомового (коллективного) прибора учета.

Авторы обратили внимание на то, что отсутствие законодательной возможности оплачивать расходы на общедомовые нужды в объеме фактически потребленных коммунальных ресурсов «деструктирует положения о повышении энергоэффективности, все проведенные ранее мероприятия по энергосбережению в домах и не стимулирует жителей домов к их проведению».