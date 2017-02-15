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Пожаловаться на завышение платы по ОДН волгоградцы смогут онлайн

Общество
Регион присоединился к всероссийскому мониторингу ситуации, связанной с ростом платы за жильё
Счетчик
Иллюстрация: Gzhi.volgograd.ru
Счетчик

Волгоград, 15 февраля 2017, 13:46 — REGNUM  Жители Волгограда и области смогут пожаловаться на нарушения при начислении платы за общедомовые нужды (ОДН), не выходя из дома. Для этого им достаточно будет принять участие в интернет-опросе и заполнить анкету. Как сообщил ИА REGNUM депутат Волгоградской областной думы, региональный куратор проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Лукьяненко, регион присоединился к всероссийскому мониторингу ситуации с ростом платы за жилье в квитанциях граждан.

«С 1 января 2017 года строка ОДН должна была исчезнуть из платежек за коммунальные услуги, — поясняет Николай Лукьяненко. — Все наши расходы как собственников жилья в многоквартирном доме сейчас должны состоять из платы за коммунальные ресурсы и фиксированной платы за содержание жилья (обслуживание многоквартирного дома). Мониторинг призван проверить корректность начислений, а также выявить случаи жалоб и нарушений».

Онлайн-опрос станет альтернативой поквартирному опросу, который проводится в период с 13 по 26 февраля. Интернет-анкета включает в себя вопросы о том, перенесли ли в квитанции за январь 2017 сведения об ОДН в строку содержания жилья, уведомляла ли управляющая организация о готовящихся изменениях, изменился ли указанный в квитанции размер площади общедомового имущества.

Как уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, итоги мониторинга будут представлены 7 марта, а предложения по его итогам будут направлены в Минстрой РФ.

Напомним, с 1 января 2017 года размер ОДН, предъявляемый жильцам к оплате, ограничен региональным нормативом, который власти всех регионов РФ установилив 2016 году. Плата за общедомовые нужды на воду, водоотведение, электричество и отопление признается жилищной услугой, и теперь она входит в строку «Содержание жилого помещения». Как следствие, меняются правила начисления ОДН.

Размер платежей за ОДН будет рассчитываться по нормативам, а не согласно показаниям общедомовых счетчиков, как это происходило ранее. В соответствии с нормативами плата за общедомовые нужды за электричество перейдет в плату за жилое помещение, и ровно в том объеме, который нужен на лифт и на освещение внутри подъезда и входа в него. То же самое с водой: плата будет начисляться только за влажную уборку и за промывку систем отопления.

До недавнего времени ОДН высчитывался по остаточному принципу. Ресурсоснабжающие организации брали общий объем потребления, из него вычитали то, что было израсходовано в квартирах (это показания счетчиков и нормативы потребления для тех, кто счетчик так и не поставил). Весь остаток оплачивался как ОДН. Но это совершенно не совпадало с реальностью. Например, столько воды, сколько оплачивалось как ОДН, обычно просто невозможно было потратить на уборку подъезда. По мнению экспертов, переход к оплате общедомовых нужд по нормативам будут стимулировать управляющие компании к энергосбережению и способствовать более прозрачному формированию тарифов.

Добавим, что в январе текущего года в Волгограде за нарушение порядка начисления платежей за горячее водоснабжение, предоставленное на общедомовые нужды, ООО «УК Центрального района» была оштрафована на 75 тыс. рублей. На действия управляющей организации пожаловались жильцы нескольких домов по улицам Пархоменко и Рокоссовского. По словам заявителей, УК предъявила платежи по фактическим показаниям, которые могли предъявляться только при наличии решения собственников, принятом на общем собрании. Однако в ходе проверки выяснилось, что такое решение жители не принимали.

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