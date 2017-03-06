Москва, 6 марта, 2017, 10:47 — ИА Регнум. На железнодорожных вокзалах Москвы пассажиркам пригородных поездов в Международный женский день 8 Марта подарят горький шоколад, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

jackmac34 Шоколад

Акция пройдет 8 марта с 16 до 20 часов. Раздавать шоколадки пассажирками электричек будут на всех вокзалах Москвы, кроме Ленинградского (он не относится к ЦППК)

Всего москвичкам подарят порядка 8 тысяч шоколадок, на обертке которых будет поздравление для женщин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году на 8 марта приходится один выходной день. Поэтому большинство российских граждан не строят грандиозных планов на этот день.

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