Москва, 6 марта, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Росавтодором в 2017 году будет продолжена работа по привлечению для развития отрасли неналоговых источников финансирования в рамках функционирования системы «Платон», сообщили в ведомстве.

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За первый год ее работы на развитие дорог в регионах удалось направить дополнительно 22,9 млрд рублей. На эти средства было отремонтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах. «Весной мы будем проверять все эти дороги. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков», — заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Кроме того, в 19 регионах в 2016 году на средства «Платона» начался долгожданный ремонт и строительство 30 особо значимых мостов и путепроводов. Уже удалось завершить возведение Затонского моста через р. Белая в Уфе. Отремонтированы мост через р. Алей в Алтайском крае и два моста в Карачаево-Черкесии. Завершено строительство путепровода в районе железнодорожного вокзала Брянска.

«В целом систему взимания платы «Платон» можно полностью назвать успешным проектом. За год работы системы количество зарегистрированных в ней грузовиков удвоилось — до 800 тыс. машин. Охват «целевой аудитории» проекта на сегодняшний день составляет 80%. Сейчас система вызывает недовольство только у серого сегмента рынка, на «обеление» которого она направлена», — отметил глава Росавтодора.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля 2017 года в два раза вырастут тарифы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон». Соответствующее постановление правительство России. Сейчас в системе «Платон» действует льготный тариф — 1,53 рубля за километр. С 15 апреля тариф поднимется до первоначально запланированного уровня 3,06 рубля за километр.

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Напомним, система «Платон» была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Однако, её запуск вызвал волну протестов среди дальнобойщиков и правительство приняло решение снизит тарифы на первое время. Но теперь тарифы возвращаются к изначально запланированным.