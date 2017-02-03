Льготный тариф в системе «Платон» сохранится до 15 апреля

Москва, , 21:16 — REGNUM С 15 апреля текущего года в два раза вырастут тарифы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон». Соответствующее постановление правительство России выпустило сегодня, 3 февраля.

Сейчас в системе «Платон» действует льготный тариф — 1,53 рубля за километр. С 15 апреля тариф поднимется до первоначально запланированного уровня 3,06 рубля за километр.

Напомним, «Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны» и никак не связано с именем древнегреческого философа.

Система была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Однако, её запуск вызвал волну протестов среди дальнобойщиков и правительство приняло решение снизит тарифы на первое время. Но теперь тарифы возвращаются к изначально запланированным.

Министр транспорта Максим Соколов считает, что решение правительства о повышении тарифов «Платона» носит взвешенный характер.

«При этом средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначально предполагаемая модель, которая предполагала двухэтапное повышение этого тарифа в феврале и июне этого года», — пояснил Соколов.

В следующий раз тарифы «Платона» будут пересматриваться в середине 2018 года.