Южно-Сахалинск, 6 марта, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елена Гах арестована по решению суда. В отношении чиновницы избрана мера пресечения — домашний арест сроком на 2 месяца, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Министр Елена Гах работает в областном правительстве еще со времен экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, уголовное дело в отношении которого в настоящее время рассматривает областной суд. В островном правительстве Гах курировала «дальневосточные гектары»

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«Стало известно, что во время одного из совещаний последнего визита на Сахалин Юрия Трутнева, полпред сказал, что в новой команде не место людям, которые работали при Хорошавине. Кроме того, Елена Гах сама высказывала подозрения, что в отношении нее могут начаться разбирательства, так как она работала в старой команде», — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Елену Гах подозревают в превышении должностных полномочий. Дело связано с выделением бюджетных средств компании «Грин Агро Сахалин» — строителю крупнейшей в регионе молочной фермы в селе Троицком. Завершение строительства мега-фермы запланировано на конец 2017 года. Выпускать на предприятии предполагают молоко и кисломолочные продукты.

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В отношении еще одного, причем, ключевого для Сахалинской области, министра уголовное дело возбуждено на Камчатке. Министра ЖКХ Сахалинской области Дмитрия Зайцева, лишь недавно перебравшегося в островной регион с Камчатки, подозревают в грубом нарушении федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». Этот управленец уже из новой, «не хорошавинской» команды. Остается лишь догадываться, почему Олег Кожемяко взял на работу человека, за которым на прежнем месте работы водились дела, мягко говоря, не самые достойные.

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Экс-глава столицы Камчатки был широко известен в своем регионе, например, тем, что брал на работу в администрацию города людей с уголовным прошлым, имеющих судимости. Сейчас Зайцева подозревают в том, что он провернул весьма мутную операцию с недвижимым имуществом, еще будучи главой Елизовского района.

«Постановлением Зайцева некое МУП «Полет» получило 6 муниципальных зданий в безвозмездное пользование. А на следующий день продало их местному предпринимателю. Кадастровая цена зданий — почти 6 миллионов. А проданы они, по документам, за 400 тысяч рублей», — сообщило КИА Вести.

Сейчас в отношении Дмитрия Зайцева возбуждено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий. На допросах господин Зайцев заявляет, что его «подставили».

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинскую область в последние два года сотрясают криминальные скандалы, связанные с деятельностью высокопоставленных чиновников. За арестом экс-губернатора Александра Хорошавина последовали аресты его подчиненных, находятся под следствием либо осуждены мэры, чиновники областной и муниципальных администраций.