Ташкент, 4 марта, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Ташкенте состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает министерство иностранных дел Узбекистана.

stephenwd4h0 Граница

«Правительственные делегации двух государств продолжили подготовку документов демаркации узбекско-казахстанской государственной границы и согласовали график проведения полевых работ на первое полугодие 2017 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время Узбекистана активизировал работу по демаркации и делимитации госграницы с соседними странами.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Киргизия провели совместное полевое обследование и инструментальные топографические съемки на ранее несогласованных 14 участках на линии государственной границы в пределах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана по соседству с Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областями Киргизии.

Согласованы позиции рабочих групп по семи участкам. Таким образом, на 13 ноября общее количество участков, по которым совпадают позиции двух стран, составляет 56.

Также, вопросы делимитации и демаркации границы в настоящее время обсуждаются и с другим соседом — Таджикистаном.