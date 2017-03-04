Москва, 4 марта, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Производство водки в России в январе 2017 года выросло на 66,2% по сравнению с январём прошлого года и составило 4,4 млн декалитров. Такие данные приводятся в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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При этом, согласно данным Росстата, по сравнению с декабрем 2016 года производство водки сократилось на 48,2%.

Объём производства шампанского и игристых вин в январе этого года составил 543 тысяч декалитров, что на 7,9% больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Минфин России предложил увеличить минимальные розничные цены на водку и коньяк до 205 рублей и 371 рублей за бутылку соответственно.

В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 литра, на коньяк — 322 рубля. Таким образом, повышение может составить около 9%.

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