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‍Минфину предложили пересмотреть значение минимальной цены на водку – СМИ

Экономика
Поднять не до 205 рублей, а выше…
Дно бутылки
Иллюстрация: Desktopwallpapers.org
Дно бутылки

Москва, 16 февраля 2017, 10:08 — REGNUM  Минимальная розничная цена 0,5 л водки должна составлять 219 рублей, а не 205 рублей (эту цену предлагает Минфин РФ), считает вице-премьер России Александр Хлопонин. Об этом сообщил участник совещания, в ходе которого заместитель премьер-министра поручил Минфину пересмотреть размер минимальной цены на водку, пишет газета «Известия».

Комментируя инициативу вице-премьера, его представитель Наталья Платонова подтвердила, что поручение по пересмотру цены направлено в Минфин. Цену требуется повысить с учётом инфляции и «роста ставки акциза».

«Данная цена отражает предложения федеральных органов исполнительной власти, проработанные с ведущими участниками рынка», — сказала Платонова.

Уточняется, что Минфин поручение получил.

Планы по повышению цены на водку прокомментировал источник, близкий к руководству Росалкогольрегулирования. По его мнению, минимальная розничная цена на 0,5 л водки, в 2014 году составлявшая 220 рублей, уже тогда «была несправедливо заниженной».

Теперь, учитывая «инфляцию 17%» и увеличение акцизов, падение цены до 190 рублей — необоснованно. По его мнению, бутылка 0,5 л должна стоить минимум 240 рублей.

Напомним, минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 л, на коньяк — 322 рубля за 0,5 л.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Минфин опубликовал документ, согласно которому минимальная розничная цена на 0,5 л водки будет повышена до 205 рублей, на коньяк — до 371 рубля. Повышение составит девять процентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин РФ предлагает повысить цены на водку и коньяк

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