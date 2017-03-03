Абакан, 3 марта, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Апелляционная инстанция Верховного суда Хакасии сегодня, 3 марта, оставила без изменения меру пресечения бывшему руководителю администрации главы республики Владимиру Бызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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Таким образом, Верховный суд согласился с постановлением Абаканского городского суда от 17 февраля текущего года о продлении до пяти месяцев срока содержания Бызова под стражей.

Напомним, уголовное дело в отношении руководителя администрации главы Хакасии, троих должностных лиц ГКУ РХ «Межведомственный центр организации закупок», а также четверых руководителей коммерческих организаций, специализирующихся на поставке медицинского оборудования и лекарственных препаратов, было возбуждено в конце декабря 2016 года (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 млн рублей. Отдельно в отношении Бызова также было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере — более 17 млн рублей.

После того, как были обнародованы подробности громкого уголовного дела, глава Хакасии Виктор Зимин уволил Владимира Бызова с занимаемой должности. В феврале 2017 года стало известно, что руководителем администрации главы Хакасии назначен министр спорта региона Валерий Денщиков. Зимин попросил его «возглавить администрацию главы Республики Хакасия и вернуть ей утраченное доверие».

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