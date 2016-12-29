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«Коррупционный скандал в Хакасии повлияет на рейтинг главы региона»

Политика
В регионе расследуется уголовное дело о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов

Абакан, 29 Декабря 2016, 14:26 — REGNUM  Задержание руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова и других фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве и взятке серьезно повлияет на рейтинги главы региона Виктора Зимина, считает абаканский журналист Михаил Афанасьев.

По его словам, обвинение, которое «выдвинули в отношении Бызова и остальных, витало в воздухе». «Люди догадывались, что во властных структурах региона что-то идет не так», — сказал Афанасьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я думаю, что сейчас у Виктора Зимина есть определенное доверие со стороны федеральной власти. И пока ему в этом доверии не отказали, коррупционные скандалы ему не так страшны. Однако на его рейтинги это однозначно повлияет. Сейчас Виктор Зимин избрал верную стратегию, говоря о том, что в ситуации уполномочены разбираться правоохранительные органы. По сути, ничего другого ему не остается», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии возбуждено уголовное дело о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Среди фигурантов числится руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов, а также трое сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четверо директоров подконтрольных им коммерческих организаций. По данным СУ СКР по Хакасии, совершено хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей. Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения.

Сегодня, 29 декабря, управление информационной политики главы Хакасии распространило комментарий Виктора Зимина, касающийся задержания Бызова: «Меня проинформировали о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Бызова. Компетентные органы осуществляют работу в рамках своих полномочий. Результаты этой работы будут доведены до общественности».

Добавим, Владимир Бызов в сентябре 2011 года был назначен на должность заместителя руководителя администрации главы Хакасии. В феврале 2014 года стал исполняющим обязанности руководителя администрации главы региона. В апреле 2014 года назначен на должность руководителя администрации главы Хакасии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии следователи уточнили информацию о громком коррупционном скандале

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