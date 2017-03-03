Ростов-на-Дону, 3 марта, 2017, 11:41 — ИА Регнум.



Donland.ru Шахтеры

Выплаты задолженности по зарплате шахтёрам Ростовской области продолжатся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития», бывшим горнякам обанкротившейся группы компаний ООО «Кингкоул» готовится мартовский транш.

О приостановке выплат в связи с прокурорской проверкой не сообщается. В корпорации уточнили, что перечисления возобновятся после подготовки очередных списков, сверки счетов. Эту работу проводят специалисты ОАО «РКР» вместе с конкурсными управляющими угольных предприятий.

Вместе с тем, февральский транш угольщикам составил 49,5 млн рублей. Более 2 тыс. выплат получили работники ЗАО «Ростовгормаш», ОАО УК «Алмазная», ООО «СпецУглеСтрой» и ООО «Империя чистоты». Причем перед горняками «Ростовгормаша» задолженность по заработной плате погашена полностью.

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Февральский транш гуковским шахтёрам достиг 49,5 млн рублей

Напомним, «Региональная корпорация развития» перечисляет шахтёрам заёмные средства в счет погашения долгов по зарплате с 25 августа 2016 года. За этот период работникам «Кингкоула» было направлено 11,5 тыс. выплат на общую сумму 167,6 млн рублей.

На этой неделе стало известно о том, что доверенное лицо и лидер инициативной группы горняков Валерий Дьяконов был осужден. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Согласно приговору, Дьяконов обвинялся в том, что 2015 году угрожал газовым пистолетом заместителю мэра города Гуково.

Шахтёры считают, что дело сфабриковано, но, тем не менее, лидеру протестующих горняков запрещено выезжать за пределы города Зверево, а также участвовать в любой общественной деятельности.

«Нас лишили лидера и хотят обезглавить наш протест, однако мы не планируем сдаваться. Борьба за восстановление наших прав будет продолжаться», — заявили активисты.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, массовые протесты шахтеров на Дону начались весной прошлого года после того, как собственник «Кингкоула» и руководители подшефных предприятий год не платили зарплату рабочим. Эту проблему взяли на контроль региональные власти. Вопрос был поднят и на федеральном уровне. В феврале 2017 года было заявлено, что выплаты угольщикам будут продолжены за счёт заёмных средств и средств, поступивших от продажи имущества обанкротившейся компании. В частности, ежемесячно на выплаты горнякам будет выделяться по 50 млн рублей. Полностью «шахтёрский вопрос» планируется закрыть ‪к 1 июля 2017 года.