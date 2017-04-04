Новочебоксарск, Чувашия, 4 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум.



Свободолюбивый Новочебоксарск укрепляет в Чувашии репутацию буйного муниципалитета, сокращая паузы между городскими скандалами. Своеобразной точкой отсчёта стал в 2016 году детский кордодром, который вызвал эффект пороховой бочки. Затяжной конфликт продолжает развиваться по сей день, затягивая в процесс всё больше участников. Последовали другие скандалы, которые вызвали ещё больше вопросов к новой власти в городе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новочебоксарск уникален. Несмотря на свою историческую молодость, это город с сильным характером и буйным нравом, управиться с которым удавалось немногим руководителям. Последние годы сити-менеджеры здесь надолго не задерживаются. Вот и в 2016 году в Новочебоксарске сменилась власть. В июне в администрацию вернулся Игорь Калиниченко, который уже работал в мэрии первым заместителем главы Александра Сироткина и был вполне адекватным и даже хорошим хозяйственником, а теперь, получив кресло сити-менеджера, совершает довольно странные и необъяснимые поступки. Глава Чувашии Михаил Игнатьев тогда предупредил назначенца, что необходимо наладить обратную связь с населением, выслушивать людей, реагировать на их сигналы, что «позволит минимизировать ошибки при принятии управленческих решений на благо горожан». Но что-то пошло не так, и карьерная перезагрузка началась довольно своеобразно.

«Не совсем» законно

Первыми под огневой рубеж попали дети и их кордодром (место для запуска авиамоделей), который строился на средства жителей и благотворителей с 2012 года в рамках четырёхстороннего соглашения, включая городскую администрацию. Примечательно, что подпись под приложением к соглашению ставил Игорь Калиниченко, тогда замглавы, теперь глава. В 2016 году кордодром, взятый в кольцо коттеджей и жилой застройки, стал яблоком раздора.

«Нельзя вводить объекты, которые построены не совсем законным способом. Сегодня, к сожалению, там очень много вопросов, которые вызывают раздражение у жителей. Не только у тех, которые живут рядышком, но и всего Венгерского квартала», — говорил в интервью ГТРК «Чувашия» Калиниченко.

Какова в данном случае доля законности, «не совсем» законности и совсем незаконности, не уточняется. Но по иронии судьбы именно Калиниченко четыре года назад поставил свою подпись в «схеме расположения земельного участка для организации запуска кордовых моделей самолетов».

Новые власти развернули кампанию против строительства кордодрома, за кампанию выступили и депутаты. Аргументы сводились в основном к тому, что кордодром — источник повышенного шума, который будет мешать окружающим. Их не смущал тот факт, что кордодром находится в посадочном коридоре чебоксарского аэропорта и что ранее городская прокуратура не нашла нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе превышения допустимого уровня шума.

Заявлялось также, что от шума пострадают юные музыканты, которые учатся в расположенной поблизости музыкальной школе. Поэтому детский кордодром нужно изолировать от детей. Под «шумоизоляцией» подразумевался его вынос с улицы Пионерской на участок возле набережной Волги. Что документально и было выполнено: данное «решение главы администрации города Новочебоксарска» было поддержано «большинством голосов» депутатов, сообщалось в декабре на официальном сайте города. Оппоненты иронизировали: предложено место, куда детям проще долететь на своих моделях, чем дойти.

Сутяжничество с детьми и журналистами

Поднимается общественное возмущение — Новочебоксарск гудит и шумит на всю страну. Вместо авиамоделей полетели письма. Родители авиамоделистов обратились с письмом к президенту Владимиру Путину, ассоциация выпускников Казанского авиационного института направила обращение приволжскому полпреду Михаилу Бабичу, депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») написал в Генпрокуратуру с просьбой защитить кордодром. Подключились журналисты.

Но, пожалуй, больше всего шума наделали два судебных иска, которые подала администрация Новочебоксарска. Мэрия потребовала признать незаключённым четырёхстороннее соглашение-2012, подписанное при прежнем руководстве, и заявив в качестве ответчиков три другие стороны, в том числе бюджетные (!) организации: ассоциацию выпускников КАИ, Центр развития творчества детей и юношества им. А. И. Андрианова и ДЮСШ №1. Арбитражный суд Чувашии чиновников не поддержал. В кулуарах говорят, что сутяжничество могло быть продолжено в вышестоящей инстанции, но новочебоксарской мэрии пригрозили региональные чины.

Децибелы росли. В судебную тяжбу «о защите чести, достоинства и деловой репутации» было затянуто частное Новочебоксарское кабельное телевидение (НКТ), поддержавшее детей — теперь с телекомпанией мэрия судится. Рассмотрение дела назначено на 4 апреля. Тем временем рождаются на свет «правила аккредитации журналистов средств массовой информации при администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики». Пресса оценила юридическое крючкотворство мэрии, иронично высказав мнение, что в МИД России аккредитоваться проще.

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Бабушки без аккредитации

Однако аккредитация стала чуть не поголовной. В феврале, во время визита в Новочебоксарск главы Чувашии Михаила Игнатьева, произошёл преудивительнейшее событие. Показательный инцидент. Возмутивший даже привыкших ко многому журналистов: в средней школе №17 при помощи полиции разогнали бабушек, которые пришли встречать внуков.

«Пока журналисты знакомились с выставкой школьных работ, посвященной «древу жизни», в фойе началась суета. Градоначальника Игоря Калиниченко, главу города Олега Матвеева и директора школы Наталью Кротову что-то изрядно обеспокоило. «Кто это?» — вопрошали они поочередно, глядя в окно. Оказалось, объектом их внимания стал оператор ГТРК «Чувашия», снимавший на камеру вход в школу с разных ракурсов, в том числе и нескольких пожилых женщин. Потом оператор расскажет коллегам, что это были бабушки, ожидавшие внуков, чтобы забрать их домой после уроков, а заодно посмотреть на живого главу республики.

Но это, видимо, никак не вписывалось в сценарий визита Михаила Игнатьева в школу. Ответственные лица даже полицейского вызвали, потребовав, чтобы пенсионерки покинули территорию школы. Устроили нервотрепку и оператору, который просто хотел снять не пустой вход в школу, а «живую картинку» с людьми. Когда он вернулся в фойе, его тут же атаковала директор школы с тем же вопросом: «Вы кто такой? Я вас лично не знаю». У него потребовали документ об аккредитации и удостоверение. Кстати, у других представителей СМИ никаких документов не спрашивали, хотя вряд ли всех их знали «лично», — пишет «Советская Чувашия».

Бдительность градоначальников понять ещё как-то можно. Непонятно, почему полиция пошла у них на поводу. Впрочем, глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин, узнав об инциденте от журналистов, обещал разобраться.

Музей

Пока суд да дело, в Новочебоксарске разобрались с директором музейного комплекса, известным меценатом и попечителем Александром Ильиным, который покинул пост. Говорят, что гнев в администрации вызвало согласие Ильина предоставить музейную площадку для круглого стола по кордодрому. Официально в мэрии ссылались на то, что срок контракта истёк. Тем временем на заседании одной из комиссий в депутатском корпусе предложили выселить музейщиков из здания по улице Винокурова, передав его ЗАГСу. А здание ЗАГСа — продать.

Художники объявили бойкот, в числе первых — известный в стране народный художник РФ Ревель Федоров. Союз художников Чувашии направил на имя главы республики Михаила Игнатьева обращение с просьбой разобраться в ситуации, «помочь восстановить в должности» Ильина, который «внёс большой вклад в развитие музейного дела в Чувашии, вывел музей «в число лидеров по посещаемости и пополнению фондов, создал культурный центр для всех категорий населения». К обращению присоединились более 100 человек.

Патриарх Кирилл

Федеральный скандал продолжил беспрецедентный судебный иск к церкви в лице Чебоксарско-Чувашской митрополии, которой в 2015 году было выделено из местного бюджета порядка 450 тыс. рублей в виде благотворительной помощи. Сообщалось, что средства были направлены на достройку колокольни собора Святого равноапостольного князя Владимира в Новочебоксарске. Здесь в августе 2015 года совершил божественную службу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, визит которого ждали несколько лет как манны небесной. Это был первый визит патриарха Кирилла в Чувашию. Предыдущий предстоятель РПЦ — патриарх Алексий II — в последний раз посещал республику в 2001 году.

СМИ сообщили, что в Новочебоксарске сочли данную благотворительную помощь, которая была оказана, «исполняя поручение главы Чувашской Республики» Михаила Игнатьева, незаконной, подав в суд. Тем самым бросив «тень на нашу епархию, определяя приход собора Святого князя Владимира и церковь Николая Чудотворца как незаконных получателей денежных средств». Об этом, в частности, говорится в письме митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, направленном в Генпрокуратуру РФ и опубликованном в прессе.

Отметим, что, согласно соцопросам, в тюркоязычной православной Чувашии около 70% населения доверяет именно церкви. Наблюдатели отмечают, что это переполнило чашу терпения в серии скандальных решений руководства Новочебоксарска.

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Раскол

В недетском конфликте с детским кордодромом, который вызвал эффект пороховой бочки, удивляет, что власти ухитрились поссориться не только с авиамоделистами, художниками и журналистами, но и с градообразующим предприятием — Чебоксарской ГЭС, которое многие годы входят в число лидеров по налоговым отчислениям в местный бюджет. А ещё это и известный в городе благотворитель. Вот и в кордодром энергетики вложили за эти годы порядка 500 тыс. рублей, а с учетом помощи других меценатов — около 2 млн рублей.

«Город Новочебоксарск в Чувашии раскололся из-за жужжания. Оно сильно беспокоит главу администрации города Игоря Калиниченко и нескольких депутатов городского собрания. По мнению этих уважаемых людей, жужжание раздается с территории кордодрома, где школьники запускают модели самолетов», — пишет первый заместитель директора компании «РусГидро» Владимир Маркин, комментарий которого опубликовала «Комсомольская правда».

И заключает: «Дело может показаться мелким, но на самом деле оно важное. Властям города не только не удалось снести объект, от которого у них жужжит в ушах, — им не удалось и использовать закон как дышло. Не удалось даже обмануть большинство людей рассказом о мучениях учащихся музыкальной школы из-за соседства с авиамоделистами. Стране нужны и лирики, и физики. А вот что точно не нужно, так это ссорить будущих музыкантов и будущих инженеров».

В каком ухе жужжит?

Справедливости ради отметим, что за Игоря Калиниченко при назначении радовалась даже оппозиция, которая в Новочебоксарске особенно непримирима и категорична. Второй по величине город в Чувашии крайне нуждается в грамотном управленце и крепком хозяйственнике, знающем город и городские проблемы, к которым относили и Калиниченко. Но, к сожалению, Новочебоксарск продолжает будоражить. Что влияет на принятие управленческих решений или кто «жужжит» в городе, оказывая влияние на сити-менеджера, кто выступает советчиком, можно только догадываться.

«Это «жжжж» неспроста», — знаменитая фраза Винни Пуха для Новочебоксарска обретает особый смысл. Как и вопрос другого, не менее известного персонажа Фрекен Бок в «Малыше и Карлсоне»: «В каком ухе у меня жужжит?»

Два Игоря — Борисович и Леонидович

Между тем обращает на себя внимание участие в ситуации вокруг кордодрома замглавы Новочебоксарска Игоря Иголкина, депутата по Венгерскому округу №25 (в состав входят дома по улицам Пионерская, Солнечная, Строителей, Советская). Он в числе первых публично и категорично выступал против кордодрома, ссылаясь, в частности, на «уровень шума».

«Мы ищем площадку, где будем размещать кордодром, но никак не около жилой застройки. Этого не будет», — заявлял журналистам ещё в прошлом году Игорь Иголкин, сильно беспокоящийся за покой жителей. «Если вы хотите построить кордодром — около вашего дома, пожалуйста. Около нашего — не надо», — обращаясь к защитникам кордодрома, откровенно говорил депутат, который живёт в коттеджном посёлке рядом с кордодромом. К слову сказать, Иголкин — один из самых крупных землевладельцев среди городских парламентариев. Согласно опубликованным данным о доходах и имуществе по итогам 2015 года, Иголкину, в частности, принадлежат на праве индивидуальной собственности: жилой дом (258,7 кв. м), нежилое помещение (634,5 кв. м), шесть объектов, которые отнесены к категории «Иные строения» (площадью 815,7 кв. м, 273,9 кв. м, 248,5 кв. м, 59,8 кв. м, 69 кв. м, 22,7 кв. м), пять земельных участков (площадью 11 734 кв. м, 4017 кв. м, 2022 кв. м, 817 кв., 31 кв. м).

Игорь Иголкин столь же откровенно пояснял журналистам, что в 2012 году «соглашение сторон подписано о намерении!»: «Много у нас в Российской Федерации подписано соглашений о намерениях, намерения которых не пришли, так сказать…» Защитников кордодорома он и вовсе обвинил в применении «майданных технологий».

Именно Иголкину доверилась нынешняя администрация Новочебоксарска в указанных выше судебных тяжбах, включив его в состав своих защитников. «Никакой улыбкой ребенка, никаким техническим творчеством нельзя заслонить права граждан. Право на тишину и покой как в дневное, так и в ночное время», — отстаивал позицию замглавы Новочебоксарска Иголкин, который сам является отцом.

Зловещая роль Иголкина так разрослась, что ему приписывают даже идею выселить музей из здания на улице Винокурова и передать его ЗАГСу. Со слов местных работников культуры, с этим предложением он выступил на заседании бюджетной комиссии в собрании депутатов.

В скупой биографии депутата, опубликованной на сайте новочебоксарского горсобрания, вся его трудовая деятельность уместилась в два слова: индивидуальный предприниматель. Отметим, что в его карьере, славной не только судебными делами, есть и уголовное дело. В 2012 году Иголкина обвиняли в ряде преступлений экономической направленности. По оценке следствия, обвиняемыми был извлечён доход в особо крупном размере на общую сумму свыше 151 млн рублей. Был применён акт экономической амнистии. А через два года Иголкина, несмотря на протесты оппозиции, награждает своей Почётной грамотой Госсовет Чувашии.

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И ещё небольшая, но показательная деталь. В 2015 году Чувашское УФАС признало действия администрации Новочебоксарска, предоставившей без проведения торгов предпринимателю Иголкину И. Л. на новый срок место размещения нестационарного торгового объекта в районе ул. Коммунистическая, 5, нарушением закона о защите конкуренции.

Как овладел умом градоначальника Игоря Калиниченко замглавы города Игорь Иголкин — только обоим Игорям известно. В расчёт не берутся даже советы бывалых: опыты на кордодроме не часты (к сожалению детей и их педагогов), испытания проводятся в дневное время суток (когда люди на работе, а не сидят дома), территория обихожена (а не завалена мусором и не заросла травой, как было несколько лет назад). И, наконец, дети — при деле, а не в подворотне с наркотиками и не в интернете в «группах смерти».