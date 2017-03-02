Приштина, Сербия, 3 марта, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Один из экс-лидеров террористической организации «Армия освобождения Косово», президент Косово Хашим Тачи обвинил президента Македонии Георгия Иванова в нарушении Конституции Македонии в связи с его отказом вручить оппозиции мандат на формирование правительства.

Kai Mörk Президент Косово Хашим Тачи

«Своим решением президент Иванов хоронит демократию. Он не учитывает волю граждан, конституцию и законы», — написал Хашим Тачи на своей странице в Facebook.

«Албанцы и македонцы — это люди, которые участвуют в государственном строительстве, и Македония должна быть страной для всех граждан. Без равных прав для албанцев и македонцев Македония теряет смысл как государство. Наконец, албанцы должны взять судьбу своих прав в собственные руки», — заявит президент Косово.

Чуть ранее ситуацию в Македонии в своём профиле в Facebook прокомментировал премьер-министр Албании Эди Рама. «Господин Иванов, албанский является не враждебным языком, а языком государствообразующего народа Македонии. Без албанцев нет Македонии, уважаемый президент», — написал Рама.

Накануне президент Македонии Георгий Иванов отказался вручать мандат на формирование правительства оппозиционному Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым, заручившимся поддержкой трёх проалбанских партий.

Своё решение глава государства обосновал угрозой суверенитету страны и заявил о вмешательстве Албании во внутренние дела Македонии. После консультации с премьер-министром Албании Эди Рамой в декабре минвушего года проалбанские партии выдвинули требование о проведении в Македони конституционной реформы, которая предусматривала бы, в частности, придание албанскому языку статуса второго официального.

В столице Македонии Скопье и других крупных городах несколько дней продолжаются многотысячные акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго официального и других требований, выдвинутых албанскими политиками.

Согласно переписи населения, проводившейся в Македонии в начале 2000-х годов, македонцы составляют свыше 64% населения страны, албанцы — чуть более четверти, десятую часть населения составляют турки, цыгане, сербы и другие народы.

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