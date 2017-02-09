В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово

Скопье, , 00:12 — REGNUM Американский конгрессмен-республиканец Дейна Рорабейкер, представляющий штат Калифорния, призвал к изменению существующих границ на Балканах и разделению территории Македонии между соседними государствами. Соответствующие заявления он сделал в интервью албанскому телеканалу Vision Plus.

«Создание македонского государства оказалось провалом и в настоящий момент сложились все условия для того, чтобы оно было поделено между соседями, включая Косово и Болгарию», — сказал Рорабейкер.

«Очень жаль, но я думаю, что Македония не является государством. При имеющемся там столь большом разделении они никогда в будущем не смогут жить едино. Поэтому косовары и албанцы в Македонии должны быть частью Косово, а остальная часть Македонии может стать частью Болгарии или любой другой страны, с которой, как они считают, они связаны, — заявил конгрессмен. — Существует идея, что необходимо поддерживать Македонию, потому что кто-то 30 лет назад принял решение о подобной конфигурации после распада Югославии, но это не означает, что эта идея действенна и сегодня».

Отвечая на вопрос о том, будет ли администрация президента США Дональда Трампа поддерживать такой подход, Дейна Рорабейкер отметил, что «имеет влияние на внешнюю политику» Вашингтона, и пообещал на ближайших заседаниях комитета по внешней политике «поднять вопрос об изменении границ на Балканах с тем, чтобы они имели смысл и позволили прийти к миру» в регионе.

На заявления американского конгрессмена отреагировал МИД Македонии, который потребовал официальных комментариев от властей в Вашингтоне. После этого в пресс-службе Госдепартамента заявили, что США «признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Македонии» и «эта позиция не изменилась».

Напомним, Македония получила независимость в 1991 году в процессе распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Болгария первой — в январе 1992 года — признала независимость Республики Македония. Впоследствии этому примеру последовали Турция, Словения, Россия, США и другие страны.

До настоящего времени остаётся открытым вопрос об официальном наименовании страны, которая в ООН по настоянию Греции обозначается как Бывшая югославская Республика Македония. Греческая сторона добивается переименования Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье. Неурегулированный спор с Грецией служит препятствием для интеграции Македонии в Европейский союз и НАТО.