Нижний Новгород, 2 марта, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Счет муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (Нижний Новгород) арестован Федеральной налоговой службой. Причиной ареста стала задолженность по уплате налогов, накопившаяся с конца 2014 года.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородские транспортники опять в долгах

В результате налоговики наложили на расчетный счет предприятия инкассовые требования в размере 4,5 млн рублей и заблокировали счет на 58 млн рублей.

На самом предприятии говорят, что законодательство в подобных случаях позволяет платить заработную плату сотрудникам и налоги. Для уплаты других первоочередных платежей рассматриваются несколько путей решения проблемы.

«В качестве одного из вариантов рассматривается возможность перечисления бюджетных ассигнований на лицевой счет администрации города в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области с тем, чтобы предприятие имело возможность оплачивать из этих средств покупку топлива, запчастей и проводить иные платежи. Данная мера позволит предприятию выполнять муниципальный заказ по перевозке пассажиров до полного решения вопроса», — говорится в сообщении предприятия.

«Мы не скрываем, что ситуация сложная, но руководство предприятия делает все возможное, чтобы нижегородцы не почувствовали на себе никаких неудобств — все автобусы продолжат выходить на маршруты», — пообещали в «Нижегородпассажиравтотрансе».

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В ближайшее время городской департамент транспорта и связи намерен обратиться в ФНС РФ с предложением о реструктуризации задолженности. Предприятие готово оплачивать все текущие платежи 2017 года и гасить долги по налоговым платежам по графику, который будет предложен ФНС.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года в Нижнем Новгороде была прекращена поставка топлива муниципальному общественному автотранспорту. Компания-поставщик ООО «Пассажирнефтьсервис-НН» пыталась получить с муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» долги, которые превысили 100 млн рублей. Из них 70 млн. рублей — просроченный долг.

При этом чиновники из нижегородской мэрии неоднократно были предупреждены о возможно прекращении поставок топлива. Однако, несколько месяцев МП «Нижегородпассажиравтотранс» не оплачивало полученное топливо, виня во всем «тяжелую экономическую ситуацию».

Это не единственный случай в Нижнем Новгороде, когда муниципалитет накапливает огромные долги перед поставщиками топлива.

Так, в самом конце декабря 2015 года «Пассажирнефтьсервис-НН» уже прекращал поставки топлива общественному транспорту города, пытаясь выбить из администрации города причитающиеся компании деньги.

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Тогда руководство «Нижегородпассажиравтотранса» распорядилось производить заправку автобусов перед отправлением в рейс за наличные средства, которые были получены в результате сбора выручки за перевезенных пассажиров. При этом сами чиновники признали такие меры вынужденными, пообещав погасить возникшую задолженность.