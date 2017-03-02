Воронеж, 2 марта, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Игорь Черенков покинул пост начальника управления ЖКХ администрации Воронежа. Обязанности руководителя управления будет исполнять Алла Макеева, до этого работавшая заместителем начальника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Pixabay.com Сосульки

Распоряжение о кадровых перестановках глава города Александр Гусев подписал 2 марта.

Алла Макеева работает в администрации города на разных должностях с 2005 года. Последняя должность — заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовящихся кадровых перестановках в управлении ЖКХ глава города доложил губернатору Алексею Гордееву на прошлой неделе — на встрече, посвященной вопросам качества уборки города. Уже 27 февраля губернатор заявил более предметно: руководитель управления ЖКХ уйдет с должности. Причиной стали, в том числе, многочисленные случаи обрушения наледи с крыш зданий на прохожих. Обошлось без смертельных случаев, но несколько человек оказались в больницах с серьезными травмами.

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Сосульки довели до увольнения начальника управления ЖКХ Воронежа

Между тем, сегодня региональное управление СКР распространило информацию о возбуждении сразу пяти уголовных дел в отношении директора управляющей компании в связи со случаями получения травм жителями из-за падения сосулек.

«В январе-феврале 2017 года в правоохранительные органы поступили сообщения о травмировании шестерых местных жителей в возрасте от 24 до 57 лет в результате схода наледи с крыш многоквартирных домов №№41 и 54 по ул. Кольцовская, №1 по ул. Моисеева, №42 по ул. 9 Января и №61 по ул. 20-летия Октября, расположенных на территории Ленинского района г. Воронежа. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Елена Мануковская.