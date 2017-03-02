Брянск, 2 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Брянске возбуждено новое уголовное дело в отношении учредителя ООО «Евро Строй» Светланы Роман, которая ранее была осуждена за мошенничество при строительстве домов для переселенцев из аварийного жилья в поселке Белые Берега. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина подозревается в мошенничестве на 120 млн рублей.

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Преступление вскрылось после проверки компании по заявлению дольщиков, отдавших ей деньги. Оказалось, что с 2011 по 2013 год Светлана Роман собирала с жителей деньги на строительство многоквартирных домов. Также она получила средства из бюджетов разных уровней, которые должны были быть потрачены на переселение брянцев из ветхого и авариного жилья. Однако, по версии следствия, дома построены не были, а Светлана Роман забрала все деньги себе.

«В результате комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации и гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 120 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2016 года Светлана Роман была приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество при строительстве домов для переселенцев в поселке Белые Берега. В суде было доказано, что женщина похитила из бюджетов области и города Брянска почти 119,6 млн рублей.

Злополучные дома в поселке Белые Берега были построены по программе переселения из аварийного жилья в 2008—2011 годах. Радость людей, переехавших в новостройки, быстро сменилась разочарованием: в домах было множество грубых нарушений. Однако на жалобы жильцов долгое время никто не обращал внимание. Только после того, как в 2014 году история дошла до президента, дело сдвинулось. После экспертиза признала дома аварийными. Новые квартиры люди получили только в конце 2015 года.

По делу о домах был осужден бывший мэр Брянска Сергей Смирнов — именно он подписал акты о приемке домов. Глава администрации был признан виновным в превышении должностных полномочий. Он приговорен к четырем годам лишения свободы. Также по делу был осужден бывший директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Николай Борисов. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий, но амнистирован в зале суда.