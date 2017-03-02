Пермь, 2 марта, 2017, 08:45 — ИА Регнум. В Пермском крае при определении консультанта на выборах произошла коллизия. По данным издания «Коммерсантъ», в управления внутренней политики президента (УВП) порекомендовали врио губернатора Максиму Решетникову на выбор двух политконсультантов — Олега Матвейчева и Дмитрия Орлова. Еще одну кандидатуру предложила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, которая посоветовала бывшему московскому министру пригласить на выборы руководителя Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, который работает с мэрией. Его кандидатуру Решетников и одобрил, встретившись с ним в Москве в середине февраля.

Resizia Выборы

Матвейчев, Орлов и Костин комментировать ситуацию не стали. Один из политтехнологов, знакомых с ситуацией в регионе, утверждает, что вести выборы в крае «на деньги мэрии Москвы» будет Константин Костин, но сам он работать в регионе не будет, а наймет кого-то на «субподряд», сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, в сентябре 2017 года в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года Виктор Басаргин (на тот момент еще глава края) заявил о намерении участвовать в выборах и идти на второй срок. Однако со стороны федерального центра последовало молчание. В декабре 2016 года, практически накануне Нового года, Басаргин в рамках административной реформы отправил в отставку местное правительство.

Стоит отметить, что эта «перезагрузка» вызвала неоднозначную оценку и большой резонанс. Местные политологи называли так называемую административную реформу Басаргина началом его избирательной кампании. Однако 6 февраля 2017 года Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении полномочий, а президент принял его отставку. 7 февраля на пост руководителя Пермского края назначен Максим Решетников. В день представления он выразил надежду на поддержку населения через полгода.

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