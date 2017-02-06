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Назначение Решетникова стало неожиданным для элиты Прикамья

Политика
Местные эксперты после заявления Виктора Басаргина об отставке в меньшей степени ожидали назначение на пост и.о. губернатора Максима Решетникова
Максим Решетников
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Максим Решетников

Пермь, 6 февраля 2017, 14:51 — REGNUM  В Пермском крае начинается новый политический период. Президент принял досрочную отставку Виктора Басаргина и предложил должность и.о. главы края Максиму Решетникову. Примечательно, что местные эксперты меньше всего ожидали такого поворота. В частности, политтехнолог Александр Пахолков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что может судить о Решетникове только по его делам во время губернаторства Олега Чиркунова.

Отметим, что в 2005—2007 годах Решетников являлся первым заместителем председателя департамента планирования Пермской области, первым заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края, а в 2009 году — руководителем администрации губернатора Пермского края.

По словам эксперта, Решетников был замешан в конфликтной ситуации, результатом которой стала «продавленная отставка мэра Чайковского» (третьего по численности населения города в крае). С точки зрения Пахолкова, это ситуация не в пользу Максима Решетникова.

«Чайковский расположен на юге региона. население больше тяготеет к Удмуртии. Например, лечиться предпочитают в Ижевске. Он ближе пермской столицы. Население Чайковского надо поддерживать и влюблять в Пермь, а не совершать отталкивающие действия», — сказал политтехнолог.

Руководитель общественного движения «Выбор» Константин Окунев, говоря о потенциальных назначенцах (еще не было известно о встрече Решетникова с президентом), сказал, что Максиму Решетникову может не хватить опыта управления, поскольку он не работал на выборных должностях. Также эксперт выразил опасения — сможет ли Решетников найти общий язык с элитными группами края.

Напомним, 6 февраля в Ново-Огарево президент РФ Владимир Путин встретился с Максимом Решетниковым, которому предложил должность и.о. губернатора Пермского края. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Басаргин досрочно ушел в отставку. На этот счет появилось много мнений, порой противоречивых. Так, с точки зрения одних экспертов, Басаргин «загнал край в болото» и во время его губернаторства край прогремел коррумпированными скандалами, в которых замешаны местные министры; по мнению других, Басаргин — порядочный человек и стал жертвой кадровой неразборчивости.

Добавим, в рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, Виктор Басаргин вошел в третью группу руководителей субъектов РФ (так называемый «средний рейтинг»). Занял предпоследнее — 84-е место, получив 43 балла.

Стоит также отметить, что после отставки Басаргина эксперты озвучивали в качестве кандидатов на пост первого лица края несколько кандидатур: главного федерального инспектора Игоря Цветкова, заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова, главу столичного департамента экономической политики Максима Решетникова, руководителя «Корпорации развития Пермского края» Геннадия Тушнолобова и советника губернатор Анатолия Маховикова. Ставка делалась на Цветкова.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен и.о. губернатора Пермского края

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