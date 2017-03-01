Москва, 2 марта, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко, несмотря на тяжёлые взаимоотношения двух стран и противостояние на международных площадках, продолжают регулярные контакты, пишет газета «Коммерсантъ».

Forumdaily.com Президент России В.В.Путин

Как сообщили изданию несколько источников в Киеве и Москве, с начала текущего года главы двух государств провели уже четыре телефонных разговора.

Сообщается, что последний из них состоялся 21 февраля по инициативе украинской стороны и продолжался около 20 минут. До этого Путин и Порошенко общались 11 февраля — на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора.

Источники отмечают, что данные контакты не афишируются, в первую очередь, в интересах украинской стороны.

«Если о них будут регулярно сообщать, критики украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить его в «сговоре с агрессором за спиной народа», — указывает издание.

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