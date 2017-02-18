Порошенко: Путин ненавидит Украину и хочет наказать ее за независимость

Мюнхен, Германия, , 23:03 — REGNUM Путин глубоко ненавидит Украину и отрицает идентичность украинского народа, сообщил украинский президент Петр Порошенко участникам Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает RT.

«Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа и не видит для Украины никакого места на политической карте Европы», — поделился своими мыслями украинский президент. По мнению Петра Порошенко, «вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это».

При этом Петр Порошенко никак не прокомментировал коварные заявления президента России о том, что «рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной» и «русские и украинцы — это один народ, который сначала разделили, а потом стравили, но выход из этой ситуации обязательно будет найден».

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