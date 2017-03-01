Санкт-Петербург, 1 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Следственные органы СК РФ проверят действия директора Пулковской обсерватории РАН при согласовании проекта застройки прилегающей к ней территории. Об этом сообщил сегодня, 1 марта, депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник.

Gao.spb.ru Пулковская обсерватория

Он получил ответ из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на свое обращение, в котором указывал на возможные противоправные действия директора обсерватории Назара Ихсанова, который согласовал девелоперский проект «Планетоград» вблизи научного учреждения.

Глава парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник сообщил в Главк МВД, что директор Пулковской обсерватории мог выйти за пределы своих полномочий, когда подписал разрешительные документы на строительство в границах защитной парковой зоны обсерватории более 1,5 млн кв. метров жилья.

Кроме того, разрешённые к строительству объекты, по данным защитников обсерватории, не соответствуют требованиям положения об астроклимате, то есть, как опасаются ученые, исследовательская деятельность в обсерватории после возведения рядом жилья станет невозможна.

Как говорится в ответе петербургской полиции, 20 февраля «было принято решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности в СО (следственный отдел, — прим.ред.) по Московскому району ГСУ СК России по Петербургу».

Ранее глава регионального ГУ МВД Сергей Умнов заявлял, что в курсе конфликта вокруг девелоперских проектов на территории обсерватории, и этим занимается экономическая полиция. Именно она и ответила Резнику.

Ранее собрание трудового коллектива Пулковской обсерватории РАН высказало вотум недоверия директору научного учреждения Назару Ихсанову.

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Как сообщало ИА REGNUM, противники застройки территории вблизи Пулковской обсерватории намерены обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. Соответствующую резолюцию подписали участники митинга, состоявшегося 22 января на Марсовом поле Санкт-Петербурга.

Напомним, по планам строителей, на территории в 240 га вдоль Киевского шоссе на юге Петербурга возведут жилье на 100 тыс. человек.

Пулковская обсерватория РАН является особо ценным объектом культурного наследия, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на ее территории запрещено любое новое капитальное строительство, она входит в Зоны охраняемого ландшафта и имеет на большей своей части высотный регламент аэропорта — «0 метров».