Новосибирск, 1 марта, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Новосибирцы реже стали ездить на трамваях и троллейбусах, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. Статистики сообщают, что деятельность городского электрического транспорта Новосибирской области в 2016 году в целом характеризуется небольшим снижением основных показателей (по сравнению с 2015 годом).

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

Так, перевозки горэлектротранспортом в 2016 году составили 153,2 млн человек, что на 1,2% меньше, чем в 2015 году (155,1 млн человек). На метрополитен, от всех перевозок горэлектротранспортом, в прошлом году приходилось больше половины. Но и его показатели снизились — на 2%.

Отметим, что в 2015 году снижение пассажиропотока в Новосибирском метрополитене составило 8% по отношению к предыдущему году. Снижение наметилось еще в 2014 году, до этого на протяжении нескольких лет востребованность новосибирской подземки показывала рост.

При этом, ранее новосибирские областные власти предложили новосибирцам оплатить строительство новых станций метрополитена. В одном из озвученных вариантов — инвестиционную составляющую предложили включить в тариф.

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Власти уверяют, что несколько раз направляли федеральному центру предложения о выделении средств на финансирование строительства метрополитена в Новосибирске, но федеральный бюджет отверг их, и пока «этой субсидии нет».

Величина роста тарифов на проезд в подземке может составить два-три рубля. При этом, сами новосибирцы согласны, что метрополитен в городе развивать нужно, но боятся, что средства из их карманов пойдут не на строительство новых станций, а на поддержание текущей безаварийной работы предприятия, «которое мэрия загнала в крайне сложное финансовое положение многолетними неплатежами».

Согласно данным на сайте Новосибирского метрополитена, удельный вес пассажирских перевозок подземки в объеме общегородских перевозок, осуществляемых муниципальным транспортом за 2015 год, составил 48% (за 2014 год — 50,4%). За 2015 год на метро было перевезено более 80 млн человек (в 2014 году — 87,7 млн человек). В общем объеме общегородских перевозок удельный вес пассажирских перевозок Новосибирского метрополитена за 2015 год составил 18,5% (за 2014 год — 20,1%). Дневной пассажиропоток — 221 тыс. человек.

Отметим, что в эксплуатацию новосибирский метрополитен был введен в декабре 1985 года. Инвентарный парк составляет 104 вагона. Новосибирское метро состоит из двух веток и 13 станций. Тринадцатая станция «Золотая Нива» введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.