Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим

Новосибирцы согласны, что метрополитен в городе развивать нужно, но боятся, что средства из их карманов пойдут не на строительство новых станций, а на поддержание текущей безаварийной работы предприятия, «которое мэрия загнала в крайне сложное финансовое положение многолетними неплатежами»

Новосибирск, , 12:45 — REGNUM Жителям Новосибирска предложили оплатить строительство новых станций метрополитена. Такую мысль озвучила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь».

«Один из вариантов — это включение инвестиционной составляющей в тариф. Но тогда мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или три рубля в тарифе, но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая», — заявила Молчанова, подчеркнув, что такое решение можно принимать только на условиях общественного согласия, потому что только за счет государственных денег это сделать невозможно.

Министр отметила, что новосибирские власти несколько раз направляли федеральному центру предложения о выделении средств на финансирование строительства метрополитена в Новосибирске, но федеральный бюджет отверг их, и пока «этой субсидии нет».

А сегодня, 17 февраля, на городском собрании по подведению итогов социально-экономического развития города и определению основных задач мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал тему возможного роста тарифов на проезд в метрополитене в связи с необходимостью обновления подвижного состава и строительством новых станций.

«Сегодня мы понимаем, что рассчитывать приходится только на свои силы и на участие частных инвесторов, но это не относится к таким стратегическим объектам, как метрополитен. Поэтому мы активно обсуждаем возможность закладывания в тариф на проезд в метро инвестиционной составляющей. Сегодня такие рекомендации уже есть в целом по стране», — приводит «Континент Сибирь» слова Анатолия Локтя.

Величина роста тарифов на проезд в метрополитене может составить два-три рубля. Сегодня стоимость проезда в новосибирской подземке по жетону — 20 рублей, по Единой транспортной карте — 19 рублей, по карте школьника и Студенческой карте — 10 рублей. Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что на вопрос о том, готовы ли новосибирцы платить больше за проезд в метро, чтобы в городе появились новые станции, «даже сразу и не ответишь».

«То, что метрополитен развивать нужно, сомнений нет. И даже, я так полагаю, найдется много людей, которые готовы будут оплачивать эту самую «инвестиционную составляющую». Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Ключевой вопрос — сколько? В одном из интервью Андрей Ксензов (начальник Новосибирского метрополитена — прим. ИА REGNUM ) говорил о трех рублях с одной поездки, из которых один рубль пойдет на текущие расходы, а два рубля на инвестиции. Согласно данным МУП «Новосибирский метрополитен», в 2015 году было перевезено 80 660 тысяч пассажиров. Умножаем на два рубля, получается 161 млн рублей. Можно ли на эти деньги построить новую станцию? Далее, из отчета МУП «Новосибирский метрополитен» за 2015 год выясняется, что 56 из 104 вагонов уже выработали свой срок эксплуатации, а заменить их на новые не представляется возможным, так как мэрия Новосибирска должна метрополитену более 800 млн рублей. А так как стоимость одного вагона составляет более 87 млн рублей, денег у метрополитена на это нет. То есть предполагаемое увеличение стоимости проезда нацелено не на строительство новых станций, а на поддержание текущей безаварийной работы предприятия, которое мэрия загнала в крайне сложное финансовое положение многолетними неплатежами и по сути не оставила выбора, кроме как просить повысить тарифы на проезд. И это, согласитесь, уже совсем другая постановка вопроса», — высказал свое мнение в беседе с ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Отметим, что в эксплуатацию новосибирский метрополитен был введен в декабре 1985 года. Инвентарный парк составляет 104 вагона. Новосибирское метро состоит из двух веток и 13 станций. Тринадцатая станция «Золотая Нива» введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.

Согласно данным на сайте метрополитена Новосибирска, удельный вес пассажирских перевозок Новосибирского метрополитена в объеме общегородских перевозок, осуществляемых муниципальным транспортом за 2015 год, составил 48% (за 2014 год — 50,4%). За 2015 год на метро было перевезено более 80 млн человек. Дневной пассажиропоток — 221 тыс. человек.

Новосибирские власти ранее уже неоднократно озвучивали планы по строительству новых станций Дзержинской линии новосибирского метрополитена.

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Интересно, что на основании постановления совета министров СССР от 30 марта 1981 года N 312 Новосибметропроектом разработана и утверждена правительством откорректированная Генеральная схема развития метрополитена города Новосибирска. По данной схеме метрополитен в Новосибирске состоит из пяти линий общей протяженностью 91,4 км. Среди которых значатся две существующие сегодня линии: Ленинская и Дзержинская, а также Кировская, Первомайская и Октябрьская.

Продление Дзержинской линии Новосибирского метрополитена предлагает строительство двух станционных комплексов «Гусинобродская» и «Молодежная» с электродепо «Волочаевское». От станции «Золотая Нива» до станции «Гусинобродская» закрытым способом должны быть сооружены два однопутных тоннеля с использованием современного механизированного тоннелепроходческого комплекса, между станциями «Гусинобродская» и «Молодежная» будет устроена крытая надземная эстакада под два пути метрополитена.