Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2017, 17:27 — ИА Регнум.



Donland.ru Шахтеры

Февральский транш шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» достиг 49,5 млн рублей. Всего с 13 по 28 февраля работникам группы предприятий было направлено 2 тыс. 73 выплаты. Об этом ИА REGNUM 28 февраля сообщили в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития».

Так, в последний день зимы горнякам было перечислено 535 выплат на сумму 9,5 млн рублей. За январь 2016 года зарплату получили угольщики компании «Алмазная», за октябрь — декабрь 2016 года — шахтёры «Ростовгормаша».

Напомним, региональные интернет-издания накануне сообщили о том, что шахтёрам Ростовской области могут приостановить выплаты. Это связано с тем, что горняки продолжают выражать свое недовольство по поводу выплат задолженности по зарплате. Инициативная группа на этот раз написала очередную жалобу в прокуратуру, но процесс погашения задолженности это может только приостановить на неопределенный срок.

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Напомним, выплаты горнякам разбиты по месяцам. Планируется, что каждые 30 дней будет выделено по 50 млн рублей на погашение долгов по зарплате. Средства на эти цели ОАО «РКР» не только возьмет взаймы, но и должно получить в результате продажи имущества компании-банкрота. Полностью вопрос выплат шахтерам планируется закрыть до 1 июля 2017 года.

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