Бишкек, 28 февраля, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В столице Киргизии состоялась встреча в узком составе президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

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Киргизский президент напомнил российскому коллеге о том, что в конце 2017 года в Киргизской Республике должны состояться выборы нового президента этой среднеазиатской страны.

«Я уже заранее начинаю подводить итоги. Я радуюсь тому, что мы с вами смогли вернуть отношения между Киргизией и Россией в нормальное русло, и более того, смогли поднять отношения на уровень стратегического партнерства, на тот уровень, который должен быть у стран, у которых общее прошлое, и я уверен, общее будущее. На тот уровень, который должен быть между братскими народами. Я рад видеть вас в Киргизии», — подчеркнул Атамбаев.

В свою очередь российский президент поблагодарил главу Киргизии за приглашение посетить Бишкек и отметил, что «Киргизия остается для России очень важным партнером».

«Действительно, вы очень многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами поднимались поступательно и улучшались качественно. У нас будет сегодня возможность поговорить по всем направлениям, и нам приятно отметить, что в сфере торгово-экономических связей Россия занимает первое место», — сказал Владимир Путин.

Алмазбек Атамбаев заострил внимание на том, что «назло всем слухам и сплетням Киргизская Республика поступила правильно, вступив в Евразийский экономический союз». Также киргизский лидер отметил, что благодаря российскому президенту был учрежден Российско-Киргизский фонд развития и предоставлен грант в $200 млн (около 11,6 млрд рублей) на поставку оборудования для переоснащения таможенных пунктов, а также ветеринарных и фитосанитарных лабораторий.

«До конца года с помощью братской России решим все вопросы. Некоторые препоны и барьеры будут сняты. Встреча дает возможность сверить часы дальнейшего сотрудничества», — цитирует президента Киргизии ИА «24.kg».

В ответ на слова киргизского коллеги Владимир Путин сообщил о том, что российская сторона рада стабилизации ситуации в Киргизии и происходящим в ней демократическим преобразованиям, а также подчеркнул, что в текущем году Россия продолжит поддерживать Киргизскую Республику и оказывать ей посильную помощь, пишет «Вечерний Бишкек».

Далее лидеры двух стран более подробно обсудили проблемы и перспективы киргизско-российского сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли, безопасности границ, а также ряд вопросов, касающихся других областей взаимодействия России и Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия является последним пунктом в среднеазиатском турне президента России Владимира Путина, приуроченного к 25-й годовщине установления дипломатических отношений Российской Федерации со странами этого региона.

Отметим, что ранее российский лидер уже посетил Алма-Ату и Душанбе, где провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Владимир Путин обсудил с коллегами ряд тем, главной из которых стал вопрос обеспечения безопасности границ СНГ.