Санкт-Петербург, 28 февраля, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга получила ходатайство о референдуме по поводу судьбы Исаакиевского собора, а также Петропавловского собора и Спаса-на-Крови. Как передает корреспондент ИА REGNUM, документы в Горизбирком принесли депутаты Законодательного Собрания Борис Вишневский и Максим Резник, Оксана Дмитриева, а также другие члены инициативной группы.

isaacy.ru Исаакиевский собор

По их замыслу, у петербуржцев следует спросить: согласны ли они с тем, что Исаакий, Спас-на-Крови и Петропавловский собор, относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга, должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний.

Добавим, в инициативную группу вошли также депутаты Заксобрания Михаил Амосов, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Сергея Трохманенко, представители научного и культурного сообществ Петербурга. Они опасаются, что вслед за попытками передать Исаакий в безвозмездное пользование Русской православной церкви начнется кампания по передаче Петропавловского собора и Спаса-на-Крови, откуда фактически выселят музеи.

Читайте также: Федеральный центр ищет выход из конфликтной ситуации с Исаакием

Напомним, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.

На днях федеральные информационные агентства сообщили со ссылкой на неназванный источник в Кремле, что Полтавченко якобы не согласовывал передачу Исаакия с президентом РФ Владимиром Путиным, и Москва обеспокоена протестами петербуржцев.

При этом патриарх Кирилл назвал передачу собора «знаком примирения народа». При этом 12 и 19 февраля состоялись крестные ходы вокруг Исаакиевского собора в поддержку решения о передаче храма в руки РПЦ.