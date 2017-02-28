Лондон, 28 февраля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Специалисты из Великобритании рассказали о масштабах разрушений, который произошли бы при падении астероидов на такие крупные города, как Лондон или Берлин. Результаты компьютерного моделирования представлены в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Hubble ESA Астероид

За модель ученые взяли шарообразный объект диаметром 200 м, плотность которого составляет 3,1 т на кубический метр. Они предположили, что астероид столкнулся с поверхностью Земли на скорости 20 км/с и под углом в 45 градусов.

В таком случае в районах падения небесного тела образовались бы ударные кратеры, при этом основными поражающими факторами выступили бы сильный ветер, воздействие ударной волны и тепловое излучение.

Из 6 млн жителей Берлина от падения астероида пострадали бы свыше 3,5 млн человек. В Лондоне, население которого достигает 13,9 млн человек, при ударе астероида о землю погибли бы более 8,7 млн человек.

Для эксперимента ученые использовали программу ARMOR (Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research). По оценкам специалистов, астероид диаметром около 200 м сталкивается с Землей раз в 40 тыс. лет, а небесное тело диаметром 50 метров — раз в 850 лет.

Напомним, 15 февраля 2013 года небесное тело диаметром около 17 м и массой примерно 10 тыс. тонн вошло в атмосферу Земли над территорией Челябинской области. На высоте от 15 до 25 км произошел взрыв, последствия которого затронули Челябинск и ряд населенных пунктов. В областном центре с населением около 1,2 млн человек во многих зданиях вылетели стекла, легкие травмы получили примерно 1,5 тыс. человек. Жертв не было.

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