Из космоса — в музей: четыре года назад на Челябинск упал метеорит

Челябинск, , 11:08 — REGNUM Утром 15 февраля 2013 года в окрестностях Челябинска при прохождении через земную атмосферу взорвался метеорит. Многочисленные очевидцы наблюдали яркую вспышку в небе, а спустя несколько секунд ощутили серию взрывов — таким образом происходило распространение ударных волн.

По оценкам специалистов, взрыв небесного тела диаметром около 17 м и массой примерно 10 тыс. тонн произошел на высоте от 15 до 25 км: астероид вошел в атмосферу на скорости 18 км/с под очень острым углом, а спустя примерно 30 секунд произошло его разрушение.

По данным НАСА, челябинский метеорит является самым большим среди подобных известных объектов, упавших на Землю после Тунгусского метеорита. Такое событие, отмечают ученые, случается раз в сто лет.

Основной урон от взрыва метеорита пришелся на Челябинск, а также города Еманжелинск, Копейск, Коркино, Южноуральск и село Еткуль. Во многих зданиях ударной волной оказались выбиты стекла, ранения получили порядка 1,5 тыс. человек. Несколько человек получили серьезные травмы, однако жертв не было.

Сразу после происшествия очевидцы предположили, что в окрестностях города упал самолет или боевая ракета. Позже СМИ сообщали о метеоритном дожде, выпавшем над Челябинском. В репортаже «Первого канала» была показана горящая воронка в земле, однако в действительности эти кадры были ранее сняты в Туркмении, где на протяжении многих лет не прекращает гореть кратер Дерваза.

Михаил Юревич, занимавший в 2013 году пост губернатора области, в прямом эфире телеканала «Россия 24» озвучил предположения, что метеорит был газообразным или ледяным. «Возможно, что метеорит был газообразным, то есть жесткий газ, лед из газа или газовый лед — межпланетные тела», — пояснил он.

Пользователи соцсетей также активно отреагировали на инцидент. «Разорвало меня, упал по всему Уралу, лежу», — писали они от имени метеорита. Также метеорит «извинялся» за то, что не рассчитал свой маршрут и взорвался над городом.

В дальнейшем на территории области крупные и мелкие фрагменты метеорита находили ученые и местные жители. 16 октября 2013 года наиболее крупные из фрагментов были подняты со дна озера Чебаркуль. Общая масса этих осколков составила 654 кг. Один из объектов весом более 600 кг выставлен сегодня в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске.

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