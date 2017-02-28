Самара, 28 февраля, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В исследовании политконсультанта Валентина Бианки («Бианки и партнеры») прогнозируется, что до конца года могут смениться главы Приморья, Самарской области и Санкт-Петербурга, пишет Коммерсантъ.

Angie Harms Отставка

Политконсультант предсказывает наиболее вероятные отставки до конца года: Владимир Миклушевский, Приморье (конфликты с региональными элитами, коррупция в окружении, сложные отношения с полпредом); Николай Меркушкин, Самарская область (конфликтность, скандально проведенные выборы, возраст, протест населения); Георгий Полтавченко, Санкт-Петербург (регулярные митинги, элитные конфликты, относительно невысокий рейтинг, «низкоэлекторальная» победа на личных выборах и т. д.).

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В докладе Бианки анализируются причины последних губернаторских отставок, в частности сравнивается средний возраст старых и новых глав. В этом году разница составила 21 год (средний возраст ушедших губернаторов — 64 года, пришедших — 43 года, всего было шесть замен). Средний стаж экс-губернаторов составлял восемь лет. Те, кто приходит им на замену, не только молоды, но и с высокой вероятностью не состоят в «Единой России». «Логика «обновления элит» присутствует в отставках 2017 года и, по всей видимости, будет присутствовать и дальше», — отмечается в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провел встречу с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Согласно официальной информации, были обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона. В частности рассмотрен ход подготовки региона к проведению ЧМ по футболу в России 2018 года и совершенствование системы местного самоуправления в области.

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Николай Меркушкин родился 5 февраля 1951 года в селе Новые Верхиссы Мордовской АССР. В сентябре 1995 года был избран главой Мордовии, в 2010 году утверждён на этом посту на пятый срок.

10 мая 2012 года президент России Владимир Путин принял отставку Николая Меркушкина с поста главы республики Мордовия и назначил его исполняющим обязанности губернатора Самарской области, а 12 мая 2012 года внёс в Самарскую губернскую думу кандидатуру Меркушкина для наделения его полномочиями губернатора региона. Самарская губернская дума в этот же день утвердила Николая Меркушкина на пост губернатора.

6 июня 2014 года, за три месяца до единого дня голосования, Николай Меркушкин по собственному желанию ушёл в отставку и был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, выдвинув свою кандидату на выборах губернатора Самарской области, по итогам которых одержал победу, получив 91,35% голосов.