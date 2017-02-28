Самара, 28 февраля, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Самарское областное правительство 28 февраля опубликовало напоминание об очередной отмене льгот: с 1 марта вступает в силу закон, принятый депутатами регионального парламента, согласно которому отменяются ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) работающим пенсионерам и неработающим с пенсией 19,5 тыс. рублей, передает ИА REGNUM.

Василий Максимов. Пережил старуху (фрагмент). 1896

«Более 80% пенсионеров поправки в закон никак не коснутся, так как их пенсия меньше этой суммы», — разъясняют в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.

«По новому порядку ЕДВ не предоставляется работающим пенсионерам, однако, в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы и для работающих пенсионеров, чей совокупный заработок составляет менее 19 500 рублей, сохранили данную выплату», — сообщили региональные власти.

Региональное правительство также напоминает, что по требованию федерального закона во всех регионах РФ уже с прошлого года введен компенсационный механизм по выплатам за услуги ЖКХ. В Самарской области с 1 января 2017 года также поменялся порядок: если раньше граждане, имеющие право на ЕДВ ЖКУ, а это 550 тыс. жителей, получали средства на оплату коммунальных услуг фиксированной суммой, то теперь граждане получают компенсацию за понесенные траты согласно тарифам и нормативам. Компенсация за понесенные расходы на ЖКУ положена только тем, у кого нет задолженности.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в самарских соцсетях выложена аудиозапись выступления губернатора Николая Меркушкина 13 февраля в ДК имени В.Я. Литвинова на года площади Кирова в Самаре перед активом ветеранских организаций по поводу введения для пенсионеров с 1 февраля не более 50 бесплатных поездок в месяц на транспорте. «На транспорт у нас примерно 500−600 млн рублей каждый год разворовывается. С вашей помощью. Послушайте почему. Вы скажите, может человек 1100 поездок в месяц сделать? (крики возмущения, шум в зале). Послушайте, или я могу сейчас уйти. И потом претензии к кому угодно предъявляйте».

С 1 марта 2017 года в Самарской области работающим пенсионерам и жителям, получающим пенсию свыше 19 тыс. 500 рублей, отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Лишение льгот коснется 175 тыс. граждан. За такое решение сразу в двух чтениях проголосовало большинство депутатов регионального парламента.

«В Самарском регионе КПРФ инициировала сбор подписей на основании многочисленных обращений участников первого и второго митинга пенсионеров, прошедших в Самаре 4 и 18 февраля, и ставших крупнейшими акциями протеста в регионе с 2012 года. Основные требования — отставка губернатора Николая Меркушкина и отмена пакета решений правительство области об отмене ряда льгот пенсионерам. С 1 февраля отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте: не более 50 поездок в месяц. С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые не всем. С 1 марта отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) всем работающим пенсионерам», — прокомментировал ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. По его словам, собранные в бумажном виде подписные листы будут отвезены в администрацию президента России в Москву.

Сбор подписей начат и на сайте Change.org «Руки прочь из карманов пенсионеров! Меркушкина — в отставку!»

Реальный размер назначенных месячных пенсий по состоянию на 1 января 2017 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 98,2%, численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, составила 980 тыс. человек. Такие данные привел Самарастат.

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