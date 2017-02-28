Москва, 28 февраля, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В России в три раза снизилась доля тех, кто готов проголосовать за кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на президентских выборах в 2018 году, свидетельствуют данные соцопроса «Левада-центра».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По данным опроса, поддержать Навального готовы 10% респондентов, тогда как в 2011 году их было 33%. Не отдали бы свой голос за Навального 83% опрошенных 17−20 февраля граждан РФ.

О том, кто такой Навальный, знают 47% респондентов (53% не знают, 1% — затруднились ответить). Выросла доля тех, кто негативно оценивает деятельность оппозиционера: положительные эмоции в 2013 году он вызывал у 6% респондентов, а в 2017 году — у 3%.

С сочувствием к политику относятся 4% опрошенных (ранее — 7%). Ничего плохого не могли бы сказать 9% граждан РФ (ранее — 17%). О нейтральном отношении к Навальному заявили 35% респондентов (43% в 2013 году).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оппозиционный блогер Алексей Навальный в начале февраля текущего года был осуждён Ленинским районным судом Кирова на пять лет лишения свободы условно за организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере.

Сразу после суда он заявил, что, несмотря на решение суда, намерен участвовать в выборах президента России в качестве кандидата. Для этого он собирается обжаловать решение суда.