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Кировский суд приговорил Навального к пяти годам условно по делу Кировлеса

Общество
Теперь оппозиционный блогер не сможет участвовать в выборах президента России

Киров, 8 февраля 2017, 17:06 — REGNUM  Ленинский суд города Кирова вынес обвинительный приговор оппозиционному блогеру Алексею Навальному по «делу Кировлеса» и приговорил его к пяти годам условно. Решение суда было вынесено сегодня, 8 февраля.

Суд постановил, что Навальный при пособничестве своего друга и бизнес-партнера Петра Офицерова организовал хищение денежных средств. В приговоре суда сказано: «Навальный действовал из корыстных побуждений в качестве организатора преступления совместно со своим знакомым Офицеровым, привлеченным в качестве пособника».

Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что его клиент намерен обжаловать приговор. В ходе судебного разбирательства защита Навального просила прекратить в отношении блогера уголовное дело или вынести оправдательный приговор.

Напомним, повторное рассмотрение «дела Кировлеса» было организовано после того, как Верховный суд России на основании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отменил обвинительный приговор Навальному по данному делу, вынесенный ещё в 2013 году.

Навальный, который ранее заявил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году, теперь не сможет этого сделать, так как осужден по тяжкой статье.

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