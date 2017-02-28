Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН опубликовал заявление, в котором назвал попытки Северной Кореи уклониться от санкций «безответственными и провокационными» и в очередной раз потребовал «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, передает Associated Press.

(сс) stephan КНДР

Сообщается, что на заседании Совбеза обсуждалось убийство брата лидера КНДР Ким Чен Ына, которое произошло в Малайзии 13 февраля. Однако по итогам совещания убийство Ким Чон Нама, в котором Южная Корея и Япония обвиняют Пхеньян, не вошло в резолюцию.

«Мы в основном ждем (официального расследования — прим. ИА REGNUM ) Малайзии, чтобы принять решение по этому вопросу», — пояснил представитель Японии в ООН Коро Бешо.

Тем не менее, в резолюции упомянуты «многочисленные примеры» нарушения санкций ООН со стороны Северной Кореи и подчеркивается «необходимость совместной работы» международного сообщества для денуклеаризации КНДР.

«Мы должны продолжать коллективно оказывать максимальное давление на КНДР с тем, чтобы режим соблюдал обязательства», — пояснил представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт.

Напомним, ядерные и ракетные испытания Северной Кореи регулярно становятся причиной созыва Совета Безопасности ООН, осуждения азиатской страны со стороны всех стран мира и принятия все новых санкций.

Несмотря на экономическое и политическое давление, КНДР не намерена прекращать свою ядерную программу и готовится к изготовлению баллистической ракеты, способной достичь берегов США.