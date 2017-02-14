Северную Корею «решительно осудили» все

И только МИД России призвал «сохранить хладнокровие»

Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Пентагон «решительно осуждает» испытание ракет в Северной Корее, передает Reuters.

«Мы способны защититься против баллистических ракет Северной Кореи и будем принимать все необходимые меры для недопущения угроз территории и гражданам наших стран-союзников», — сообщил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

Ранее сегодня пуск баллистической ракеты, который был проведен в КНДР 12 февраля, решительно осудил Совет Безопасности ООН, к экстренному созыву которого призвали США, Япония и Южная Корея, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Днем ранее ракетные испытания на корейском полуострове решительно осудил Китай.

И только МИД России призвал сохранить хладнокровие и не провоцировать эскалацию напряженности.

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