Москва, 28 февраля, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Гигантское счастье свалилось на Украину в 91-м году — ей стала принадлежать одна из богатейших по совокупности своих природных и иных богатств территория. При этом верхушке страны необходимо было сделать всего четыре вещи, однако сегодня очевидно, что ни одно из условий выполнено не было. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Torange.biz Переворот в Киеве. 2014

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Во-первых, по мнению политолога, украинская власть должна была объявить, что не украинская нация главная, а там есть и русские. Второе — объявление и соблюдение нейтрального статуса Украины. Третий момент касается минимизации влияния бандеровцев.

«А лучше отправить в Канаду, где им и место», — добавил Виталий Третьяков.

Четвёртое условие — прекратить грабить Украину, эту территорию, людей, начинать заниматься экономикой. Однако эксперт отметил, что ни один из четырёх факторов так и не был воплощён в жизнь.

«Я всегда предсказывал распад Украины, и сейчас мы видим начало конца Украины и в этих границах. Понятно, что Донбасс де факто становится независимым. Ясное дело, что олигархи, Ахметов, если речь идёт о нём, вынужден будет выбрать, кому принадлежит «Азовсталь». Теперь видимо для Ахметова ясно, что нужно принимать решение и в пользу Новороссии, — обозначил Виталий Третьяков. — Дальше обозлившиеся на Порошенко бандеровцы, поскольку ещё один кусок отпал уже фактически, набросятся на киевскую власть, они сожрут их полностью, возникнет жёсткая бандеровская диктатура — Порошенко покажется мальчиком, ангелом. И дальнейший распад: вся Новороссия приобретет независимость, вплоть до Приднестровья».